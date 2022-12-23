Samsung Galaxy A13 İnceleme

2022 için Samsung, “A” serisini birkaç yeni modelle güncelledi. Galaxy A33 ve Galaxy A53‘ün yanında bir de Samsung Galaxy A13 de var. Bu sadece bir fikir olsa da, arkasındaki düzgün üçlü kamera ve siyah, beyaz ve mavi renklerde mevcut olan parlak plastik kaplaması ile iyi görünümlü bir telefon. Bazıları için çok sade olabilir, ancak minimalist tasarım kullanıcılara hitap ediyor.

Büyük, kaliteli bir ekrana, büyük kapasiteli bir pile ve genişletilebilir depolamaya sahip ve hepsi cazip bir fiyat etiketi taşıyor. Ama satın almaya değer mi? Gelin birlikte öğrenelim.

Tasarım

Samsung Galaxy A13’ü hangi ülkede bulunduğunuza bağlı olarak siyah, beyaz, şeftali veya mavi renklerde alabilirsiniz. Bizim ülkemizde ise mavi, siyah ve beyaz renkleri var. Bu fiyat noktasında beklediğiniz gibi tasarımın tamamı çok basit ve plastik, ancak aynı zamanda güzel bir şekilde kavisli ve gerçekten iyi bir şekilde bir araya getirilmiş.

Başka bir deyişle, uzun ömürlü bir telefon gibi hissettiriyor ve arka kamera modülünün telefonun arkasına, sol üst köşeye gömülü olması güzel – Samsung’un bu yıl tüm Galaxy telefonlarında yaptığı bir şey.

İlk bakışta olduğundan daha pahalı bir telefon gibi göründüğünü düşünebilirsiniz ve bu durumda tasarım ve mühendislik ekiplerinin iyi bir iş çıkardığını anlıyorsunuz.

Telefonun boyutları 6,6 inçlik ekran tarafından belirlenir – 165,1 x 76,4 x 8,8 mm, yani 6,5 inç x 3 inç x 0,35 inç olarak gelir. Telefonun ağırlığı 195 gram ve günümüz standartlarına göre aslında nispeten kompakt bir telefon ve tutması rahat ve kolay.

Telefona baktığınızda sağ tarafta ses kontrolleri var ve hemen altında entegre parmak izi sensörüne sahip güç düğmesi var. Altta bir USB-C bağlantı noktası var ve yanında 3,5 mm kulaklık girişi de bulunuyor. Ama A13 ne yazık ki su geçirmezlik ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip değil.

Ekran

Samsung Galaxy A13, web siteleri, fotoğraflar, videolar ve oyunlarla iyi bir iş çıkaran 6,6 inç, 2408 x 1080 LCD ekrana sahip. Uygun şekilde parlak, canlı, net ve HDR veya 60Hz yenileme hızının üzerinde herhangi bir desteği olmasa da, ekran hakkında gerçek bir şikayet olmadı.

Ortadaki ekranın üst kısmında bir damla çentiği var ve çerçeveler karşılaşacağınız en ince çerçeveler olmasa da göze hoş gelmiyor. Ekranın yuvarlatılmış köşeleri biraz fazla yuvarlak görünüyor, ancak yine de Galaxy A13’ü satın almanızı engelleyebilecek büyük bir sorun değil.

Bu ekran panelinin standartları, Samsung’un bazı daha pahalı telefonlarının önüne yapıştırdığı OLED’lerin standartlarına uygun olmasa da, yine de genel Galaxy A13 paketinin en iyi parçalarından biridir. Yine de OLED olmadığı için, renk canlılığını ve sıcaklığını ayarlamak için standart seçeneklere sahip değilsiniz.

Teknik Özellikler

Ekran: 6.5 inç 90Hz destekli HD+ LCD ekran

İşlemci: MTK Dimensity 700

RAM: 4GB

Depolama: 64 GB dahili depolama ve 1 TB harici depolama desteği

Arka Kamera: 50MP F 2.0 diyaframlı ana kamera, 2MP F 2.4 diyaframlı makro kamerası ve 2MP F 2.4 diyaframlı derinlik kamerası

Ön Kamera: 5MP F2.0 diyaframlı ön kamera

Batarya: 15W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya

Bağlantı: USB Type-C

İşletim Sistemi: Android 11 ve One UI Core 3.1

Renkler: Siyah, Mavi, Beyaz ve Şeftali

Boyut: 164.5 x 76.5 x 8.8mm

Ağırlık: 95 gram

Performans ve Donanım

Samsung Galaxy A13, Exynos 850 işlemci, 4 GB RAM ve gerekirse microSD kart ile genişletebileceğiniz 64 GB depolama ile geliyor.

Android’in en son sürümünü çalıştırmak istiyorsanız daha azıyla kaçamazsınız ve telefon uygulamalar ve menüler arasında gezinirken ara sıra takılmalar ve gecikmeler oluyor.

Bu telefon, bu yıl bir telefonda gördüğümüz en düşük puanlardan bazıları olan 155 (tek çekirdekli), 586 (çok çekirdekli) ve 678 (OpenCL) Geekbench 5 puanlarıyla destekleniyor. Çalıştırmak istediğiniz her şeyi çalıştırabileceksiniz, ancak daha pahalı bir telefondan alacağınızdan daha düşük hızlara katlanmak zorunda kalacaksınız.

Kullanırken Galaxy A13’ün yavaşlığını çok büyük bir sorun olarak görmesek de, göze çarpıyor ve satın aldıktan bir veya iki yıl sonra telefonun nasıl çalışacağını size söyleyemeyiz. Muhtemelen, orta sınıf veya amiral gemisi bir telefondan zaman içinde daha hızlı yavaşlamaya başlayacak.

Yazılıma gelince, Galaxy A13, Google’ın mobil işletim sisteminin en son sürümü olan Android 12 ile piyasaya çıkıyor. Bununla birlikte, Samsung kendi One UI 4.1 işletim sistemini de üstüne eklediği için bu tamamen yeni bir deneyim değil.

Daha önce bir Samsung akıllı telefon kullandıysanız, kendinizi evinizde hissedeceksiniz. Samsung genellikle işleri çok fazla değiştirmiyor, ancak bu en son sürüm, yeni kişiselleştirilmiş pencere öğesi önerilerinin yanı sıra yenilenmiş bir gizlilik panosu ile birlikte geliyor. Bir uygulama mikrofonunuzu veya kameranızı kullanıyorsa artık sağ üst köşede yeşil bir durum göstergesi görüntüleniyor ki bu hoş bir dokunuş.

Kamera

Toplamda dört tane kamera var: 50MP geniş, 5MP ultra geniş, 2MP makro ve 2MP derinlik kamerası. Video tarafında, telefon saniyede 30 kare hızında 1080p’ye kadar çekim yapabiliyor.

50MP ana kamera, gösterinin yıldızı ve iyi ışıkta ve telefonu sabit tutmak için bolca zamanla gerçekten harika görünen fotoğraflar çekebilirsiniz. Optik yakınlaştırma yok, ancak dijital yakınlaştırma, ayrıntıları seçmek için fena olmayan bir iş çıkarırken, HDR işleme, ayrıntıları daha karanlık ve daha açık alanlarda görünür halde tutabiliyor.

Kamera düşük ışıkta zorlanmaya başlıyor: karanlıkta alacağınız resimler harika değil, ancak bazı durumlarda kullanılabilirler. Ön tarafta, bunun ötesine geçmese de temelleri iyi kapsayan 8MP genişliğinde bir selfie kamerası var.

Hiç şüphe yok ki biraz daha fazla para harcayarak çok daha iyi fotoğraflar çeken bir telefon kamerası alabilirsiniz, ancak Samsung Galaxy A13 de çoğu zaman sizi yarı yolda bırakmayacaktır. Kamera performansı muhtemelen bu kadar ucuz bir telefondan beklediğinizden daha iyi gelecek.

Video, 30 fps’de maksimum 1080p çözünürlükte çekiliyor ve dosya boyutlarında ölçülü davranıyorsanız 720p seçeneği var. Bununla birlikte, çözünürlük ne olursa olsun, kesinlikle hiçbir stabilizasyon türünden söz edilmiyor, bu nedenle, çekimler çoğunlukla ayrıntılı görünse de, mükemmel değil.

Pil ve Şarj

Galaxy A13, 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile gelir ve normal bir kullanım miktarı size bir gün yetecek – eğer gerçekten dikkatli olursanız, bundan iki gün bile yararlanabilirsiniz.

Telefon, düşük ses seviyesinde bir saatlik video akışıyla ve ekran maksimum parlaklığa ayarlıyken test edildi; bu, pil seviyesini %10 düşürdü ve toplamda yaklaşık 10 saat oynatma anlamına geliyordu. Ekranı karartıp bunu daha da uzatabilirsiniz, böylece uzun mesafeli yolculuklarda film izlemek hiç sorun olmaz.

A13 ile oldukça standart bir 15W kablolu şarj hızı elde edersiniz ve kablolu şarj tek seçeneğinizdir – burada kablosuz şarj yoktur, bu da tam olarak bu fiyat aralığındaki bir akıllı telefondan beklenen bir şeydir.

Telefonun Artıları ve Eksileri

Artıları Uygun fiyatı

İyi yapı kalitesi

Yeterli pil ömrü Eksileri 5G desteği yok

Yavaş performans

Suya dayanıklı değil

Alınır Mı?

Uygun fiyatlı bir telefona ihtiyacınız varsa alabilirsiniz:

Samsung Galaxy A13’ün fiyatından daha ucuza yeni akıllı telefon pek bulamazsınız, bu nedenle mümkün olduğunca az harcamak isteyenler için mükemmel bir seçenektir.

İyi bir kamera istiyorsanız alabilirsiniz:

Samsung Galaxy A13’ün arkasındaki dört lensli kamera sizi tam olarak şaşırtmayacak, ancak bu fiyat seviyesindeki en iyi kameralardan biri ve oldukça iyi çekimler yapabiliyor.