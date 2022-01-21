Samsung Galaxy A22e Yakında Görücüye Çıkacak

Geçen yılki Galaxy A22‘nin üst modelini görmeyi beklerken yeni bir A22 telefonu ortaya çıktı. Cihazın adı Samsung Galaxy A22e 5G ve Japonya’da piyasaya çıkacak.

Hatırlamak için Samsung, Galaxy A22‘yi 4G ve 5G modellerle duyurdu. Şirket daha sonra Rusya’da Galaxy A22s adını verdiği cihazı yeniden markalaştırdı. Bu arada Samsung, Japonya için farklı özelliklere sahip; yeni bir A22 modelini piyasaya sürdü ancak cihaz yine de Galaxy A22 5G adını aldı.

Bluetooth sertifikasına göre yeni telefonun 5G bağlantısı da var ve SC-56B model numarasına sahip. Bu, Japonya’daki A22 5G‘nin aynı model numarasına sahip olması nedeniyle; aslında Japon pazarı için bir cihaz olabileceğine inanmamızı sağlıyor.

Bildiğimiz tek şey, telefonun Bluetooth 5.0 sürümünü destekleyeceği. Bunun dışında kayda değer bir şey yok. Ancak bunun Japon A22 5G ile aynı model numarasını paylaştığı göz önüne alındığında, A22e 5G’nin teknik özelliklerinde bazı benzerlikler görebiliriz.