Samsung Galaxy A23 İnceleme

Samsung Galaxy A23 orta yolu arayan bir telefon. Oldukça net ekranı ve eşit derecede büyük ve uzun ömürlü pili, hassas noktalarda bazı pürüzlü kenarları olmasına rağmen, bütçe telefonları arasında hakikaten mükemmel. Bununla birlikte, bazı tavizleri kabul etmeye hazırsanız, Galaxy A23, uzun güncelleme taahhüdü boyunca paranızın karşılığını fazlasıyla veriyor. Bu yazımızda Samsung’un bütçe dostu telefonu Samsung Galaxy A23’ü tüm detaylarıyla ele alıyoruz.

Tasarım

Galaxy A23, beyaz, açık mavi veya siyah renklerde mevcut. Akıllı telefon, şu anda üst seviye Galaxy A cihazlarında bulunan Samsung’un Ambient Edge tasarımını benimsiyor: Kamera modülü, kavisli kenarlar sayesinde kasaya çok düzgün bir şekilde birleşiyor ve mat bir arka kısım, daha kaliteli bir görünüm kazandırmayı amaçlıyor.

Gerçekten de, tasarım günlük kullanım için çok uygun ve hiçbir durumda kötü görünmüyor. Ancak, akıllı telefonun parlak çerçevesi mat arka kısımla pek uyuşmuyor; mat bir çerçeve burada daha iyi olurdu. Telefonun ön tarafındaki seçici basınç noktaları, ekranın sıvı kristalinde yalnızca birkaç yerde görülebiliyor.

Önceki model ile karşılaştırıldığında, Galaxy A23 biraz daha hafif ama yine de benzer telefonlardan birkaç gram daha ağır. Ön tarafta, ekranın etrafında kalın bir çene ile net bir çerçeve var ve ön kamera bir su damlası çentiğine gizlenmiş durumda. Ekran aynı zamanda kırılmaz Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Ekran

Galaxy A23, önceki modeldeki TFT panelinden biraz daha yüksek olan bir PLS paneli kullanıyor. Daha yüksek genel parlaklık, daha iyi görüş açıları ve daha fazla ayrıntı için bu ekran teknolojisinin daha düşük güç çekişini değiştiriyor. Samsung Galaxy A23, pratik olarak 180 derecelik görüş açısına sahip ve çözünürlük sadece 1080×2408 olmasına rağmen oldukça keskin görünüyor.

Ekran, öğleden sonra sert güneş ışığında veya stüdyo ışıklarının altında görülebilecek kadar parlak olabiliyor, ancak rahatsız edici seviyelerde değil. Siyah seviyeleri daha çok koyu gri gibi göründüğünden, maksimum parlaklıkta ekranın çerçeveyle nerede birleştiğini görmek yeterince kolay.

Neyse ki, parlaklık tamamen kısıldığında ekranın kenarını bulmak çok daha zor. A23, siyahları ezmeden veya renklerin doygunluğunu emmeden loşlaşma konusunda harika bir iş çıkarıyor. Genel olarak dinamik aralık, bu fiyat etiketini taşıyan çoğu telefondan daha iyi görünüyor. Fakat ekran yine de LCD panel, bu yüzden burada OLED performansı beklemeyin. Bununla birlikte, sıradan YouTube izlemesi için fazlasıyla iyi ve 20:9 en boy oranı da son derece yeterli.

Galaxy A23’ün geçen yılki telefona göre sahip olduğu bir diğer güç ise daha yüksek yenileme hızı. Snapdragon 695, en zorlu oyun oturumlarınız sırasında kare hızını 120 fps’de kilitli tutamayabilirken, kaydırma alışkanlıklarınız çok düzgün görünüyor. Yüksek yenileme hızlarından hoşlanmıyorsanız veya yalnızca daha uzun pil ömrü istiyorsanız, ekran ayarlarında yenileme hızını 60Hz ile sınırlamak gibi bir seçeneğe de sahipsiniz.

Teknik Özellikler

İşlemci: Snapdragon 695

Snapdragon 695 Ekran: 6.6 inç 1080×2408 @ 120Hz, LCD

6.6 inç 1080×2408 @ 120Hz, LCD RAM: 4GB

4GB Depolama: microSD ile genişletilebilir 64 GB (1 TB’a kadar)

microSD ile genişletilebilir 64 GB (1 TB’a kadar) Pil: 5000mAh

5000mAh Bağlantı Noktaları: 3,5 mm kulaklık girişi, USB-C

3,5 mm kulaklık girişi, USB-C İşletim Sistemi: One UI 4.1 ile Android 12

One UI 4.1 ile Android 12 Ön kamera: Su damlası çentiğinde 8MP selfie kamera

Su damlası çentiğinde 8MP selfie kamera Arka kameralar: 50 MP ana, 5 MP ultra geniş, 2 MP makro, 2 MP derinlik

50 MP ana, 5 MP ultra geniş, 2 MP makro, 2 MP derinlik Boyutlar: 165.4 x 76.9 x 8.4 mm

165.4 x 76.9 x 8.4 mm Ekran tipi: PLS LCD

PLS LCD Ağırlık: 197 gram

197 gram Şarj: 25W

25W Suya Dayanıklılık: Yok

Performans ve Donanım

Samsung’un MediaTek Dimensity 700’den bu yıl Snapdragon 695’e geçişi, gözle görülür bir performans artışı getiriyor. REVVL 6 Pro 5G gibi bu yılın bütçe telefonlarının çoğu, 2020’nin sonunda duyurulan Dimensity 700 işlemciyi kullanmaya devam ederken, daha güçlü Snapdragon 695’e çok az veya hiç ek ücret ödemeden sahip olmak, A23 5G’nin öne çıkmasına yardımcı oluyor.

Şirket, A23 gibi bütçe teklifleri de dahil olmak üzere tüm cihazları için uzun vadeli güncellemeler vermeyi planladığı konusunda çok açıktı. Dört yıllık güvenlik güncellemeleri ve üç Android sürümü güncellemesi ile Galaxy A23 uzun süre aktif kalacak. Android 15’in nasıl olacağını tahmin etmek için henüz çok erken, ancak A23, Android 12 sürümüyle birlikte geldiğinden 3 sene boyunca güncelleme almaya devam edecek.

Kamera

Önceki model ile karşılaştırıldığında, Galaxy A23 5G’nin arkasında bir kamera daha var: Bir makro lens eklendi, ancak sadece özel bir modda kullanılabiliyor ve ayrıca sadece 2 megapiksellik düşük çözünürlük ile ciddi şekilde sınırlandırılıyor.

Ana kamerada birkaç milyon piksel daha var. 50 megapiksel sensör Hynix’ten gelir ve öne çıkan bir özellik olarak optik görüntü sabitleme özelliğine sahip. Tam çözünürlük muhtemelen nadiren kullanılacak; kamera varsayılan olarak dört pikseli bir pikselde birleştiriyor ve böylece 12,5 megapikselde fotoğraf çeker. İlk bakışta, görüntüler oldukça iyi görünüyor, ancak ayrıntılar biraz bulanık ve yüksek kaliteli kameralara göre daha az canlı. Düşük ışıkta ve yüksek kontrastta, parlaklık orta kalitede ve karanlık alanlarda genellikle hiçbir şey tanınmıyor. Parlak alanlarda netlik kabul edilebilir seviyede.

Videolar ana kamera ile maksimum 1080p ve 30 fps hızında kaydedilebilir. Ne yazık ki, 4K bu fiyat aralığındaki çoğu akıllı telefon için boş bir hayal olmaya devam ediyor. Parlaklık ayarı kayıt sırasında oldukça iyi çalışıyor ancak otomatik odaklama zaman zaman biraz yavaşlıyor. Ortam ışığı nispeten parlak olduğu sürece genel görüntü kalitesi iyi. Lensler arasında geçiş sadece kayıttan önce mümkün.

Galaxy A23’de 5 megapiksel geniş açılı lens de mevcuttur, ancak bu daha çok anlık görüntüler için uygundur: yakından baktığınızda uzaktaki nesneler piksel gibi görünüyor ve kenarlarda belirgin bozulma ve bulanıklık var. Yalnızca ana kamera ile geniş açılı lens arasında doğrudan geçiş yapabilirsiniz, bu nedenle hibrit yakınlaştırma mümkün değil.

İyi ışıkta, ön kameradan alınan özçekimler de hoş, ancak onları çok fazla büyütmemelisiniz, aksi takdirde piksel artefaktları görünüyor.

Pil ve Şarj

5.000 mAh pil kapasitesi ile Galaxy A23, gayet iyi bir performans vaat ediyor. Bu fiyat aralığında beklendiği gibi kablosuz şarjı desteklemiyor ancak çok daha güçlü amiral gemilerinden daha uzun sürecek bir pile sahip.

Samsung, A23 için maksimum şarj oranının 25W olduğunu iddia ediyor, ancak ölçmeyi başardığımız en yüksek şarj hızı yaklaşık 20W idi. Çoğu zaman, sadece 16W civarında gezindi. Gece boyunca şarj etmeyi tercih ediyorsanız – hatta şarjlar arasında bu 5000 mAh’den mümkün olduğunca çok kullanmak istiyorsanız – bu hızlar işi halletmek için fazlasıyla yeterli.

Telefonun Artıları ve Eksileri

Artıları Sağlam tasarım

Büyük, parlak ekran

Uzun ömürlü pil

Sağlam performans

Büyük güncelleme taahhüdü Eksileri Küçük, bulunması zor parmak izi okuyucusu

Suya dayanıklı değil

Kalın üst ve alt çerçeveler

Zayıf tek hoparlör

Alınır Mı?

Fiyat için etkileyici bir teknik özellik sayfasıyla Samsung Galaxy A23, bir bütçe telefondan çok orta seviye bir cihaz gibi görünüyor. Neredeyse her bütçe cihazının düşük fiyatına ulaşmak için bazı takasları olsa da, birkaç taviz vermeye istekliyseniz, A23 yalnızca teknik özelliklere göre piyasadaki en iyi bütçeli telefonlardan biri gibi görünüyor. Samsung, diğer bütçe cihaz üreticilerinden daha uzun süre destekleme sözü vermiş olsa da, A23’ün en büyük rakibi yine sadece Samsung olabilir.

Samsung’un neredeyse her fiyat noktasında bir telefon sunma stratejisi büyük bir başarıya ulaştı. Bu, bazı telefonlarının aynı müşteriler için rekabet ediyormuş gibi hissetmesine yol açsa da, bu, birini daha iyi bir cihaza satmayı da kolaylaştırabilir. A23 tamamen kullanılabilir bir bütçe cihazıdır ve operatör anlaşmalarının fiyatını olduğundan daha da aşağı çekeceğinden emin olabilirsiniz, ancak biraz daha fazla harcayabilen herkes, o sırada indirimde olması koşuluyla A53 ile çok daha iyi durumda olacaktır.

Galaxy A23 Fiyatları