Samsung Galaxy A52 İnceleme

Samsung Galaxy A52 5G, şirketin 2021 yılında piyasaya çıktı ve şirket, bu telefonu uygun bir fiyata rağmen çok iyi hale getirmek için adımlar attı. A52 5G, şimdiye kadar gördüğünüz en düşük fiyatlı akıllı telefon değil, ancak şirketin Galaxy S21 ve Galaxy S21 Ultra gibi amiral gemisi tekliflerinden kesinlikle çok daha ucuz fakat iyi bir performans vaat ediyor. Bu yazımızda Samsung’un son derece talep gören telefonu Samung Galaxy A52 5G’yi ele alıyoruz.

Samsung Galaxy A52 5G’nin Özellikleri

Ağırlık : 189 gram

Boyutlar : 159.9 x 75.1 x 8.4 mm

Ekran boyutu : 6.5 inç

Çözünürlük : 1080 x 2400 Piksel

İşlemci : Snapdragon 750G

RAM : 6/8GB

Depolama : 128/256GB

Arka kamera : 64MP + 12MP + 5MP + 5MP

Ön kamera : 32MP

Yazılım: Android 11

Pil : 4.500mAh

Şarj : 25W kablolu

Tasarım

Galaxy A52 5G, amiral gemisi akıllı telefonlarda bulacağınız son derece bir yapıya sahip değil. Bu nedenle, plastik arka ve alüminyum çerçeve ile telefonun yapısının biraz ucuz olduğunu hissedebilirsiniz.

Samsung’un en üst düzey telefonları kadar harika hissettirmiyor, ancak akıllı telefonun yapısından hoşlanmadığımız için elimizde yeterince dayanıklı hissettiriyor. Bu, 6.5 inçlik ekranı ile küçük bir cihaz değil.

159,9 x 75,1 x 8,4 mm boyutları ile daha ucuz bir telefon olmasına rağmen oldukça büyük. Bu tür bir akıllı telefon için ne ağır ne de hafif olan 189 gram ağırlığında.

Telefon dört renkte geliyor ve bunlardan ikisi özellikle cesur ve parlak duruyor. Seçenekleriniz arasında siyah, beyaz, mavi veya menekşe rengi yer alıyor. Telefon ayrıca IP67 sertifikalı toza ve suya dayanıklı.

Galaxy A52 çok şık görünmese de müşterilerin çoğu zaman aradığı 3.5 mm ses girişiyle bu segmentteki rakiplerine göz dağı vermeyi başarıyor.

Bu giriş, USB-C bağlantı noktasının yanında bulunuyor ve telefonun sağ kenarındaki güç düğmesinin yanında bir ses seviyesi düğmesi yer alıyor. Ekranda ayrıca delikli bir kamera var, bu nedenle üstte bu teknolojiyi barındıracak büyük bir çerçeve yok.

Ekran

Telefonda Super AMOLED panel vad ve Full HD+ çözünürlüğe sahip ve ekranı maksimum parlaklık ayarına getirdiğimizde 800 nit parlaklığın harika göründüğünü tespt ettik. Video izlemek için bir akıllı telefon arıyorsanız, bu ekranda hayal kırıklığına uğramanız pek olası değil.

Tam çözünürlük 1080 x 2400 ppi ve bu, inç başına 407 piksellik bir piksel yoğunluğuna eşit. Yeterince iyi ancak eski Galaxy S serisi modelleri gibi QHD akıllı telefon ekranlarıyla karşılaştırılmayacak seviyede.

Üst kenarın ortasında bir delik var ve ekranın etrafındaki çerçeveler bazılarının isteyebileceğinizden daha kalın. Bununla birlikte, bir video izlerken veya sosyal medya beslemelerinde gezinirken hala harika görünüyor.

Delikli bir kamera herkesin zevkine hitap etmiyor, ancak Samsung bunu burada saklamak için çok çaba sarf etti ve ekranın üst kısmındaki bir çentiğe uygun bir alternatif.

Önceki Galaxy A telefonlarındaki büyük yükseltmelerden biri, genellikle amiral gemisi telefonlar için ayrılmış bir özellik olan 120Hz ekran yenileme hızı taşıyor. Bu, esasen ekranınızdaki görüntünün diğer akıllı telefonların çoğundan daha hızlı yenilendiği anlamına geliyor; bu da sosyal medyada gezinirken veya mobil oyunlar oynarken daha sorunsuz bir deneyim sunuyor.

Bu kayda değer bir fark ve bunu bir kez kullandıktan sonra geri dönmekte zorlanacaksınız. Bununla birlikte, 120Hz bu telefonu tercih etmek için belirli bir neden değil. Ancak pil ömründe gözle görülür bir fark olmadan iyi performans gösterdiğini gördük.

Farkı özellikle mobil oyunlar oynarken fark edeceksiniz ve biz de bunu sosyal medyada gezinirken fark ettik. Bu özelliği beğenmediyseniz, ayarlardan da kapatabilirsiniz. Ancak önce denemenizi yürekten tavsiye ederiz.

Ayrıca, genel olarak iyi çalıştığını gördüğümüz bir ekran parmak izi tarayıcısı da var. Bazen umduğumuzdan daha uzun bir dokunuş sürebiliyor, ancak son derece kullanışlı.

Performans

Süper hızlı 5G bağlantısı istiyorsanız, yeni Galaxy A serisi akıllı telefonların bu üyesini tercih etmek isteyeceksiniz. Yeni nesil internet bağlantısından yararlanmanıza izin veriyor, ancak çoğu, teknolojinin daha üretken hale geldiği şu anda geleceğin iyi bir kanıtı olduğunu göreceksiniz.

Bir gün 5G bağlantısından yararlanacağınızı düşünüyorsanız, olmayan bir telefon yerine yeni nesil seçeneğe sahip bir telefon seçmenizi öneririz, çünkü bu, daha hızlı interneti elde etmek için telefonunuzu yeni nesle yükseltmeniz gerekmeyeceği anlamına geliyor.

Bu arada telefonda asıl işi yapan sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 750G işlemci var. Bu işlemci ile üst düzey bir deneyim elde edemiyorsunuz, ancak çoğu görev için yeterince güçlü ve bir dokunuş daha yavaş olduğunda hayal kırıklığına uğramanız pek olası değil.

Çok fazla mobil oyun oynayacaksanız, başka bir modele bakmak isteyebilirsiniz, ancak A52 yetenekli bir telefon, işlemci, uygulamaların ve oyunların yüklenememesi yerine yüklenmesi için bir dokunuş daha beklemeniz gerekebileceği anlamına geliyor.

Geekbench 5’te telefonun ortalama 1,820 çoklu çekirdek puanına sahip olduğunu gördük. Bu, 2.699 puan alan Samsung’un amiral gemisi Galaxy S21’den oldukça düşük, ancak bu fiyat aralığına göre gayet makul.

GeekBench 5 (çok çekirdekli)

GeekBench 5 (tek çekirdekli)

Skorlar, Samsung’un seçeneğinden biraz daha ucuz olan ancak 1.822 puan alan Moto G 5G Plus gibi telefonlara benziyor. Galaxy A52 5G’den çok çok iyi bir performans beklemeyin, ancak çoğu insan için yeterince güçlü.

AnTuTu, Samsung Galaxy A52 5G’yi yüksek oranda değerlendiriyor, ancak açıkçası yakın fiyatlı Galaxy S20 FE ve OnePlus Nord 2’nin beğenileri kadar yüksek değil.

AnTuTu 8

Yüksek daha iyidir

Antutu 9

Samsung, bu telefonu 6GB RAM ve 128GB depolama veya 8GB RAM ve 256GB depolama ile satıyor. Ekstra alana ihtiyacınız varsa, 1 TB’a kadar microSD desteği var.

Bu, yakın zamanda microSD desteğini bırakan Samsung’un amiral gemisi telefonlarında kayda değer bir fark. Bu, bu telefonda Galaxy S21’in herhangi bir modelinden daha fazla depolama alanına sahip olabileceğiniz anlamına geliyor.

Son olarak, olağan kararlılık testlerimizi gerçekleştirdik ve Galaxy A52 5G’nin mükemmel termal performansa sahip olduğu ortaya çıktı. GPU’yu %100’de kullanırken Galaxy A52 5G, toplam %96,7 puanla istikrarlı bir performans korumayı başardı.

Ardından CPU kısma testi, A52 52G’nin maksimum performansının %71’ini bir saatlik %100 tepe CPU kullanımı boyunca korumayı başardığını gösteriyor. Bu, orta sınıf bir telefon için mükemmel bir sayı.

Genel olarak, Galaxy A52 5G iyi bir performans gösterdi. 120Hz AMOLED ekranı ve uygulamalardaki sağlam performansı sayesinde tereyağlı pürüzsüz Android deneyimi sunar – hiçbir zaman takılma veya gecikme görmedik. Aynı şey oyunlar için de geçerli, iyi ve istikrarlı çalışıyorlar ve doğru ayarlarla uzun ve tatmin edici bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. A52 5G, yüksek yenileme hızına sahip oyun oynamayı desteklese bile, GPU’nun amiral gemisi sınıfına yakın olmadığı için çok az oyunun 60 fps’nin ötesine geçebileceğini unutmayın.

Son olarak, Galaxy A52 5G en yüksek performansta kullanıldığında bile asla ısınmaz, sadece biraz ısınır. Onlardan dolayı herhangi bir sıcak nokta veya kullanım sorunu yoktur.

Yazılım

Galaxy A52 5G, Samsung’un Android 11 tabanlı kendi One UI 3.1 yazılımını çalıştırıyor. Bu, Android’in son sürümünü alacağınız anlamına geliyor ve Samsung’un piyasaya çıktıktan sonra en az birkaç yıl boyunca bunu güncel tutmasını bekliyoruz.

Aslında Samsung, üç yıllık yükseltmelerin yanı sıra normal güvenlik yamalarını da alacağını söyledi.

Telefondaki yazılımın inceleme süremiz boyunca iyi çalıştığını gördük ve daha önce bir Android telefon kullandıysanız, bu telefonu önemli bir sorun yaşamadan kullanmaya devam edeceksiniz.

Kamera

Samsung Galaxy A52 5G’deki kamera kağıt üzerinde kulağa hoş geliyor ve sonuçların gerçek hayatta da benzer şekilde etkileyici olduğunu gördük. A52 5G, bu fiyat aralığında en iyi akıllı telefon kamerası olan Google Pixel 4a’ya karşı bile kendini ispatlıyor.

Bu size amiral gemisi bir kamera deneyimi yaşatmayacak, ancak ana kameranın otomatik modda iyi çalıştığını ve kolaylıkla birçok çekim yapabildiğimizi gördük.

Bu kamerada gerçekten heyecan verici birkaç özellik de var. Optik görüntü sabitleme ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip güçlü bir 64MP ana sensör var. Bu da arka kameradaki dört unsurdan sadece biri. Ayrıca 12MP ultra geniş kamera, 5MP derinlik tarayıcı ve 5MP makro kamera yer alıyor.

Kameranın en etkileyici kısmı, birçok ayrıntıya sahip görüntüler bulduğumuz ana kamerası. Ve ana arka kamerayla çekim yaparken de aydınlatma genellikle bir sorun değildi. Görüntüler oldukça doygundu, ancak bu, Samsung’un akıllı telefon kameralarına özgü bir durum.

Burada telefoto kamera yok, bu nedenle yakınlaştırma kalitesi oldukça hızlı bir şekilde düşüyor. Bununla birlikte, bunun çoğu insan için bir sorun olmayacağına inanıyoruz.

Ultra geniş lens ve makro kamera ile kaliteyi yeterince kabul edilebilir bulduk, ancak bu akıllı telefonda çoğunlukla kullanacağınız ana kamera ile karşılaştırılabilir kalitede değil.

Ön tarafta, ekranın üst ortasındaki o deliğin içinde 32 MP selfie kamerası var. Selfie çekimlerini de tatmin edici bulduk ve görüntülü aramalar için de faydalı oldu. Telefonun ön tarafındaki kamera kalitesiyle ilgili herhangi bir sorun yok.

Pil ve Şarj

Galaxy A52 5G, 4.500 mAh pil ile geliyor ve şirket, akıllı telefonun iki günlük pil ömrü sunacağını iddia ediyor. Uygulamada, tam kullanımda tek bir güne çok daha yakın sürdüğünü gördük, ancak telefonu her gün çok fazla kullanmıyorsanız, iki gün süreceğini söyleyebiliriz.

Yine de bu, Galaxy A52 5G’deki pil ömrü beklentilerimizi karşıladı ve testlerimizin çoğunda tam bir gün sürebildi, genellikle geceleri şarj ettik, yeniden şarj etmeden önce telefon %30 ila %10 arasında bir şarj seviyesine sahipti.

Özellikle yoğun bir kullanım gününde, telefonun saat 22.00 civarında düştüğünü gördük, ancak telefonu sağlam bir şekilde kullanmayı düşünmüyorsanız, burada sunulan pil ömründen muhtemelen memnun kalacaksınız.

Telefonu çok kullanırsanız, sadece 30 dakikada yarıya kadar şarj edebilen 25W hızlı şarj var. Bu özelliği kutudaki şarj cihazını kullanarak test ettik ve kutuda yalnızca 15W’lık bir şarj cihazı olduğunu gördük.

Yani Samsung’un burada bir şarj cihazı var (Galaxy S21 serisinde yok), ancak en hızlı şarj özelliklerini istiyorsanız, ayrı bir şarj cihazı seçmeniz gerekecek. Bu nedenle şirketin en iyi şarj teknolojisini bu telefonda henüz test edemedik.

Ayrıca Galaxy A52 5G’de kablosuz şarj özelliği yok, bu nedenle şarjınız bittiğinde kablolu bir şarj cihazı kullanacaksınız.

Artıları Sağlam yapısı ve toz/suya dayanıklılığı

İyi görüntü kalitesi

İyi pil ömrü Eksileri Biraz vasat kalan performansı

Ana kamera harici diğer kameraların performansı

Biraz ucuz hissettiren tasarım

Alınır Mı?

5G bağlantısına sahip olmak istiyorsanız alın.

5G bağlantısı daha ucuz akıllı telefonlarda hala nadirdir, bu nedenle süper hızlı internete başlamak için, bir sonraki akıllı telefonunuz olarak Galaxy A52 5G’yi düşünmek isteyebilirsiniz. Sadece 5G’nin dünyanın her yerinde ve ülkemiz henüz mevcut olmadığı konusunda uyaralım. Fakat ülkemize 5G gelirse telefonunuzu yenilemeniz gerekmeyecek.

İyi bir ekran istiyorsanız alın.

Galaxy A52 5G’deki 6,5 inç ekran, video izlerken veya oyun oynarken harika görünmek için tasarlandı ve bu akıllı telefonu kullanırken durumun böyle olduğunu gördük. Çözünürlük iyi ve 120Hz, amiral gemisi alternatifleriyle karşılaştırılabilir hissettiriyor.

Sağlam pil ömrü istiyorsanız alın.

Galaxy A52 5G’nin pil ömrü, tam bir gün sürecek şekilde tasarlanmış ve bunu yapabilen bir telefon arıyorsanız, onu burada bulacaksınız. Orta ila yüksek kullanımda çok iyi sonuç alacağınızı düşünmüyoruz, ancak bu fiyattaki diğer bazı telefonlardan çok daha iyi.