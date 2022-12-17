Samsung Galaxy A53 5G İnceleme

Samsung Galaxy A53, Samsung‘un en çok satılan orta sınıf telefonlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Geçen yıl çıkan Galaxy A52 5G, segmentinde en iyilerden biri olan harika bir çok yönlü telefondu. Peki, üst modeli Galaxy A53 5G için de aynı şeyi söyleyebilir miyiz?

Basitçe söylemek gerekirse, A53 5G, A52 5G’ye göre sağlam bir yükseltme gibi görünüyor ve bulunduğu fiyat aralığı için harika bir telefon. Bununla birlikte, zaten bir A52 5G’niz veya başka iyi bir orta sınıf telefonunuz varsa, satın almayı haklı çıkarmak için yeterli yükseltmeler vaat etmiyor. Gelin Galaxy A53 5G’ye yakından bakalım.

Tasarım

A53 5G’de ilk dikkat çeken noktalardan biri görünüşü. Evet, bu, birçok cam ve metal destekli rakiple aynı maliyete sahip plastik bir telefon, ancak yine de göze çarpıyor. Malzemeleri göz önüne alındığında, telefon 189 gram ile nispeten hafif; iPhone 13‘ten daha ağır, ancak iPhone 13 Pro‘dan daha hafiftir.

Kalıplanmış plastik arka, kamera çıkıntısını oluşturmak için zarif bir şekilde yükselen eğrisiyle Oppo‘nun Find X3 Pro ve Find X5 Pro tasarımını yansıtıyor. Telefonun kendine güvenen mat yüzeyi ve renk uyumlu malzemeleri, saten arka panelinden cilalı çerçevesine kadar harika görünüyor.

A53 5G’yi Siyah, Mavi, Şeftali ve Beyaz olarak seçebilirsiniz. Her biri, şaşırtıcı bir şekilde güzel görünümler sergiliyor. Düğmelerin tümü sağ tarafta ve tabanda bir USB-C bağlantı noktası ve iki SIM kart veya bir SIM ve bir microSD kart alan SIM yuvası var.

IP67 su geçirmezlik, A53 5G’nin dayanıklılık söz konusu olduğunda fiyatıyla öne çıkmasına yardımcı olur. Kablolu kulaklık girişi yok, bu nedenle kablosuz kulaklık veya bir USB-C adaptörü kullanmanız gerekecek.

Ekran

Ekrana gelince telefon 120 Hz’e kadar uyarlanabilir yenileme hızı ve FHD+ (1.080 x 2.400) çözünürlüğe sahip bir başka Super AMOLED’e sahip. Ekran-gövde oranı kabaca %85 ve ekranın 405ppi gibi çok da kötü olmayan bir piksel yoğunluğu var.

Samsung’un ekranları genellikle doygunluğu doğrudan renk doğruluğuna tercih eder ve aynı durum Galaxy A53 5G için de geçerlidir. Bununla birlikte, genel kalite oldukça iyidir; özellikle de varsayılan Canlı modu kapatırsanız ve bunun yerine telefonun Doğal ekran ayarını etkinleştirirseniz.

Bu modda, Samsung Galaxy A53 5G, A52 5G’den çok daha iyi olan 1,18’lik ortalama bir Delta E (renk varyansı) puanı elde etti. Ayrıca sRGB renk alanının %93,7’sini kaplar ve toplam hacmi %96. Otomatik parlaklık ayarı devredeyken ölçülen 706 cd/m²’lik tepe parlaklıkla parlaklık da önemli ölçüde iyileştirildi. Aynı zamanda OLED ekran olduğu için kontrast etkili bir şekilde mükemmel.

Tek sorun A53 5G’nin HDR oynatma için onaylanmamış olmasıdır. Bunun anlamı, filmlerin ve TV şovlarının olabilecekleri kadar iyi görünmeme ihtimali var, ancak OLED ekranın canlılığı bu eksikliği takdire şayan bir şekilde kapatıyor.

Teknik Özellikler

Ekran: 6,5 inç Full HD+ 120Hz Süper AMOLED

İşlemci: Exynos 1280

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 64 MP (ana), 12 MP (ultra geniş açı), 5 MP (derinlik), 5 MP (makro)

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 5.000 mAh, 25W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 12, OneUI 4.0

Koruma: IP67, Gorilla Glass 5

Bağlantı: 5G, 4G LTE, Wi-Fi (2,4Ghz + 5Ghz), Bluetooth 5.1

Boyut ve Ağırlık: 74,8mm x 159,6mm x 8,1mm, 189g

Sensörler: İvmeölçer, parmak izi sensörü, cayro sensörü, jeomanyetik sensör, hall sensörü, RGB ışık sensörü, sanal yakınlık sensörü

Performans ve Donanım

A53 5G, microSD ile 1 TB daha genişletilebilen 128 GB dahili depolama ile 6 GB RAM alır. Samsung’un orta sınıfı aynı zamanda, etkinleştirildiğinde sanal bellek olarak kullanılmak üzere 2GB, 4GB veya 6GB dahili depolama alanı ayıran S22 ile aynı “RAM Plus” moduyla birlikte gelir. Teorik olarak, testlerde herhangi bir fark görülmemiş olsa da, bu, çoklu uygulama performansını ve bölünmüş ekran çoklu görevi iyileştirmeye yardımcı olacaktır.

Bu bağlamda, Galaxy A53 5G’nin Geekbench 5 tek ve çok çekirdekli CPU işleme testlerinde oldukça iyi performans gösterdiğini söylemek doğru olur, ancak rakiplerine karşı bir üstünlük sağlamıyor. Poco X4 Pro 5G ve Realme 9 Pro Plus‘ın performansıyla eşleşti ve genel kullanımda her şey son derece hızlı hissettiriyor, ancak yine de iPhone SE‘nin A15 Bionic’ine yetişemiyor.

Geçen yılki A52’lerin her ikisi de Qualcomm’un orta sınıf Snapdragon 7 serisi işlemcileri kullanırken, A53 için Samsung kendi yeni Exynos 1280 işlemcisini kullanmayı tercih etti.

2+4 CPU konfigürasyonuna sahip Snapdragon 695 5G, CPU performansı açısından Exynos 1280’e daha yakın gibi görünüyor. Garip bir şekilde, daha düşük saat hızlarına rağmen, ilki tüm çekirdekli bir yük senaryosunda biraz daha iyi görünüyor, ikincisi ise tek iş parçacıklı yürütmede daha güçlü.

İlginç bir şekilde, Snapdragon 778G ile Galaxy A52s 5G, A53 5G halefi CPU bölümünde yenmiş gibi görünüyor. Çok iş parçacıklı iş yüklerinde fark edilir şekilde.

Bu talihsiz eğilim, AnTuTu ve onun daha karmaşık testleriyle devam ediyor. GPU testi içerir ve ayrıca depolama ve bellek gibi şeyleri hesaba katar. Galaxy A53 5G’nin hem Galaxy A52s 5G hem de daha eski Galaxy A52 5G tarafından geride kaldığını açıkça görebiliyoruz.

Kapsamlılık adına, inceleme birimimizde 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı vardır. Test, Samsung’un sanal bellek için varsayılan 4GB olarak ayarladığı adı olan RAM Plus ile yapıldı. 2GB’a kadar düşebilir veya 6GB’a kadar çıkabilir, ancak kıyaslama puanlarında gerçek bir fark yaratmadı. Bu özellik, arka planda daha fazla uygulamayı açık tutmaya ve bunları her şeyden daha hızlı bir şekilde geri yüklemeye yöneliktir.

AnTuTu 8

Kamera

Galaxy A53 5G’nin arkasında dört kamera bulunuyor: f/1.8 diyafram açıklığına ve optik görüntü sabitlemeye (OIS) sahip 64 megapiksel ana kamera, 123 derecelik görüş alanına sahip 12 MP geniş açılı kamera ve bir çift makro ve derinlik için 5 MP kameralar. Galaxy A52’de bulunan kurulumun aynısı ve ekranın üst ortasına monte edilmiş aynı 32 MP selfie kamerasını da alıyorsunuz. Özellikler arasında Gece modu ve Pro modu, Samsung’un Tek Çekim modu ve 4K ve 30 fps’ye veya 60 fps’de FHD’ye kadar video kaydı bulunur. Ayrıca kamerada yerleşik çeşitli Snapchat Lensleri var ve artırılmış gerçeklik efektleri gerçekten iyi çalışıyor.

Herkes Samsung’un aşırı doymuş fotoğraflarından hoşlanmayacak, ancak Galaxy A53’ün gerçekten bazı sahneleri ekrandan çıkarabilecek kadar gerçekçi kılması inkar edilemez. Fotoğrafta biraz yeşil, mavi veya kırmızı varsa ve güneşli bir günse, A53’ün bunları vurgulayacağından emin olabilirsiniz. Gerçekçilik burada asıl amaç değildir. Bunun yerine, düzenlemeye gerek kalmadan size mükemmel bir sosyal medya fotoğrafı veriyor.

Genel olarak, A53 iyi fotoğraflar çekiyor. Ana ve geniş açılı kameralar arasındaki tutarlılık kabul edilebilir, düşük ışık performansı, görüntülerde çok fazla gürültü olmaksızın makul ve özçekim kamerası cilt tonlarını ve ayrıntıları etkili bir şekilde yakalıyor. Ancak aşırı doygun görünümün yanı sıra zorlu aydınlatma koşullarından hoşlanmıyor. Bulutlu günler veya düşük güneş ışığı, fotoğrafları kötü etkiliyor. 2x seçeneği aynı zamanda dijital bir yakınlaştırmadır ve optik değildir, bu nedenle onu kullandığınızda kalite önemli ölçüde düşer.

Fotoğraf düzenleme paketi harika ve kamera sistemine çok yönlülük katıyor. Yararlı Nesne Silgi modu mevcut ve daha pahalı Galaxy akıllı telefonlarda olduğu gibi çalışıyor. Ayrıca bir Spot Renk modu ve çok sayıda filtre de var. Galaxy A53’ün kamerası gündelik, eğlenceli kullanım için harikadır. En iyi kameralı cep telefonlarına meydan okumayacak, ancak iyi fotoğraflar çekmek ve bunları çevrimiçi paylaşmak istiyorsanız hayal kırıklığına uğratmayacaktır.

Pil ve Şarj

Galaxy A53 5G’deki pil 5000mAh kapasiteye sahiptir ve 25W’a kadar hızlı şarjı kaldırabilir. Şüphesiz cihaz günlük kullanımda gösterdiği performansla güçlü bir pil. A53 5G, tüm gün yoğun kullanımda 120Hz yenileme hızı açıkken kolayca dayanabiliyor.

Ekran yenileme hızının 120Hz’den daha az pürüzsüz olan 60Hz’e düşmesine aldırış etmiyorsanız ve daha hafif bir kullanıcıysanız, bu telefon muhtemelen size bir buçuk, hatta iki gün dayanabilir.

25W hızlı şarj ise burada oldukça hayal kırıklığı yaratıyor, özellikle de Xiaomi gibi 40W ve üzeri telefon üreten rakipler olduğunu düşünürsek. Bu fiyat noktasında beklenmesine rağmen, burada da herhangi bir kablosuz şarj bulmayı beklemeyin.

Telefonun Artıları ve Eksileri

Artıları Harika 120Hz ekran

Çift hoparlör

Sağlam görüntü ve video kalitesi

Mükemmel pil ömrü

Temiz tasarım

MicroSD genişletilebilir depolama Eksileri Hayal kırıklığı yaratan dokunuşlar

Yavaş parmak izi okuyucu

Kulaklık girişi yok

Oyun deneyimi biraz hayal kırıklığı yaratıyor

Alınır Mı?

Galaxy A53’ün gerçekten tek bir kusuru var ama bu o kadar büyük ki, telefonu gönülden tavsiye etmeyi zorlaştırıyor. Kusuru ise performansının yavaş olması, hafif kullanım sırasında bile sık görülen takılma ve donmalar… Bu fiyatta bir telefonun daha iyi çalışması beklenirdi.

Ama yine de A53 harika görünüyor, iyi yapılmış, kamera ve ekran bu fiyat aralığındaki en iyiler arasında ve verilen yazılım desteğini geçebilecek tek rakibi Apple’dır.