Samsung Galaxy Book Go LTE Çok Yakında Satışa Sunulacak!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un, yalnızca birkaç gün sonra 28 Nisan’da Galaxy Unpacked etkinliğini düzenlemesi bekleniyor. Teknoloji devinin tanıtması beklenen ürünlerden biri de Galaxy Book Go. Şimdi, giriş seviyesi dizüstü bilgisayarın beklenen özellikleri lansmandan önce ortaya çıktı.

WinFuture.de tarafından paylaşılan detaylar, Galaxy Book Go’nun Windows 10 işletim sistemiyle çalışan ilk ARM dizüstü bilgisayar olacağını ve fiyatına göre birçok mükemmel özellik sunduğunu gösteriyor. Dizüstü bilgisayarın Avrupa’da yaklaşık 449 Euro (542 dolar) perakende fiyatını benimsediği söyleniyor. Dizüstü bilgisayar, LTE olmayan model için olması gereken 349 dolarlık bir başlangıç ​​fiyatı ile ABD pazarına girecek.

Samsung Galaxy Book Go, bir LCD ekranda 14 inç HD ekrana sahip olacak. Dizüstü bilgisayar LTE özellikli ve yalnızca 1,39 kg ağırlığında bir model olarak satışa sunulacak. Dizüstü bilgisayarın LTE özellikli sürümünün yalnızca Almanya’da bulunacağına dair spekülasyonlar var, ancak bu konuda Samsung’dan kesin bir açıklama gelmedi. LTE sürümü özellikle Almanya pazarı içinse, diğer pazarlarda satılan başka modeller de var olacaktır.

Samsung Galaxy Book Go’nun LTE sürümü, bir LTE modeme, USB 2.0, Type-C ve USB 3.2 destekli USB çoklu bağlantı noktalarına ve Bluetooth 5.1 uyumluluğuna sahip olacak. Dizüstü bilgisayarın pilinin şarj edilmesi, hızlı şarj kapasitesini gösteren USB Type-C bağlantı noktası üzerinden yapılacak ve pil tam şarjla 18 saate kadar dayanabilecek. Dizüstü bilgisayarın muazzam pil gücü, performansı ortalamanın çok üzerinde olduğu için kesinlikle onu pazarın geniş bir kesimine sevdirecek gibi görünüyor.