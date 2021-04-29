Samsung Galaxy Book Pro ve Galaxy Book Pro 360 Tanıtıldı!

Samsung, öncekilerden daha yüksek güç verimliliği ve işlem hızlarına sahip 11. nesil Intel Core i7 işlemci ile çalışan iki üst dúzey dizüstü bilgisayar olan Galaxy Book Pro ve Galaxy Book Pro 360’ı resmi olarak tanıttı. Gelin bu yeni canavarlara birlikte göz atalım.

Samsung Galaxy Book Serisi

İki dizüstü bilgisayarın 13,3 inç veya 15,6 inç AMOLED ekran seçenekleri bulunuyor. Ayrıca, Samsung’un tasarım felsefesinin ayırt edici özelliği olan Thunderbolt 4 bağlantısı ve genel dayanıklılıkla birlikte geliyorlar.

AMOLED ekran, her zaman yüksek kaliteli ekran çıkışı üretmeye yardımcı olan akıllı renk motoru teknolojisine sahip, Galaxy serisi akıllı telefonlarla aynı diyebiliriz. Galaxy Book Pro 360’taki AMOLED ekran, dokunmatik ekran desteğine de sahip.

Dizüstü bilgisayarlar Intel’in Evo platformunda doğrulandı ve ultra ince ve hafif bir dış ve alüminyum kaplamaya sahip. Ayrıca, 8 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanı sunuyor, bu da her iki cihazı da yavaşlatmadan birden çok görev için uygun hale getiriyor.

Dizüstü bilgisayarlardaki dahili mikrofon sistemi, mikrofon devreye girdiğinde ortam rahatsızlıklarını ortadan kaldırdığı için daha net ve yüksek kaliteli sesli ve görüntülü aramalar yapılmasını mümkün kılan Akıllı Gürültü Önleme Teknolojisi ile birlikte geliyor.

Yazılım tarafında, Galaxy Book Pro ve Galaxy Book Pro 360, evdeki veya diğer ortamdaki diğer akıllı cihazlarla etkileşime geçmek için SmartThings uygulaması gibi çeşitli akıllı özellikler vaat ediyor.

Ayrıca Galaxy Buds ve daha fazlasına bağlanmak için Kolay Bluetooth bağlantısı da bulunuyor. Özellikle Galaxy Book Pro, yükseltilmiş bir S Pen ile birlikte geliyor ve dizüstü bilgisayara önceden yüklenmiş Clip Studio Paint uygulamasına sahip.

Book Pro, temel model için 999 dolardan başlarken, 15 inçlik model 1.099 dolara satılacak. Dizüstü bilgisayarın Mystic Blue, Mystic Silver, Mystic Pink Gold adlı üç renk seçeneği bulunuyor.

Öte yandan Samsung Galaxy Book Pro 360, 13 inçlik model için 1.199 dolardan ve 15 inçlik üst düzey model için 1.299 dolardan başlıyor. Pro 360 Mystic Navy, Mystic Silver ve Mystic Bronze adlı üç renkle satışa sunulacak.