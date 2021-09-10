Samsung Galaxy Book ve Galaxy Book Pro Business Tanıtıldı!

Samsung daha çok akıllı telefonlarıyla tanınıyor ancak Güney Koreli dev, dizüstü bilgisayar pazarında da iyi bir varlığa sahip. Piyasadaki en yeni dizüstü bilgisayarları Galaxy Book ve Galaxy Book Pro altında satışa sunuluyor.

Şimdi şirket, bu yeni dizüstü bilgisayarların her ikisinin de Business Edition’ını duyurdu. Tıpkı Microsoft Surface for Business gibi, Galaxy Book Business Edition ve Galaxy Book Pro Business Edition da orijinal modellere benziyor ancak Windows 10 veya Windows 11 işletim sisteminin Pro sürümünü çalıştırıyor.

Windows 10 Pro’nun (veya Windows 11 Pro’nun) dahil edilmesi, cihazların daha iyi güvenlik ve yönetimle ilgili daha fazla özelliğe sahip olduğu anlamına geliyor. Cihazlar Intel’in 11. nesil işlemcileri tarafından destekleniyor.

Galaxy Book ve Galaxy Book Pro, 13,3 inç ve 15 inç olmak üzere iki ekran boyutunda geliyor. Her ikisi de 16:9 en boy oranına sahip Full HD ekran çözünürlük sunuyor. Ancak dizüstü bilgisayarlar, ekranda parlak ve canlı renkler sunan Super AMOLED ekran ile geliyor.

Fiyatlandırmaya gelince, Samsung Galaxy Book, Intel Core i5 işlemci ve 16GB RAM içeren 15.6 inçlik model için 899 dolara mal oluyor. Öte yandan, 13,3 inç ekranlı Pro modeli 1.099 dolardan, 15,6 inçlik model ise 1.199 dolardan başlıyor.