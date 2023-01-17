Samsung Galaxy Book3 serisinin teknik özellikleri ve görüntüsü sızdı

Samsung, 1 Şubat’ta Galaxy S23 serisinin ilk çıkışını göreceğimiz büyük bir lansman etkinliği düzenliyor. Yeni telefonlara yepyeni bir Galaxy Book dizüstü bilgisayar serisi katılacak ve artık teknik özellikleri hakkında daha fazla ayrıntıya ve başka bir sızdırılmış görsele sahibiz.

Samsung, Book 3, Book 3 360, Book 3 Pro, Book3 Pro 360 ve Book3 Ultra ile beş modelden oluşan güçlü bir Galaxy Book 3 serisini tanıtacak.

Galaxy Book3 ve Book3 360, 15 inç ekran boyutlarında, Book3 Pro ise 14” ve 16” versiyonlarında mevcut olacak. Üst düzey Book3 Pro 360 ve Book3 Ultra, yalnızca 16” ekranlarla sunulacak. Samsung’un yeni dizüstü bilgisayarlarının tümü, Intel Iris Xe grafik kartı, 16 GB DDR5 RAM ve 1 TB’a kadar PCIe 4.0 NVMe SSD’nin yanı sıra Core i5-1340P ve Core i7-1360P kaplamalarında sunulan Book3 Pro 360 ile Intel’in 13. nesil işlemcilerine sahip olacak.

Galaxy Book3 Pro 360, 2880 x 1800 piksel çözünürlüğe sahip 16” Super AMOLED ekrana sahip olacak ve ayrıca birlikte verilen S-Pen aracılığıyla ekran kalemi girişini destekleyecektir. Yine de dizüstü bilgisayarda koruma için bir ekran kalemi yuvası olmayacak. Pilin 76WHr kapasitesine sahip olması bekleniyor ve birlikte verilen 65W’lık bir şarj cihazı olacak. Galaxy Book3 Pro 360 yalnızca 13 mm kalınlığında ve 1,6 KG ağırlığında olacak.

Buna ek olarak, Samsung’un Galaxy Book2 Go serisini daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak duyurması bekleniyor, ancak bu muhtemelen etkinlikten birkaç gün önce veya sonra bir basın açıklamasıyla gelmesi bekleniyor.