Samsung Galaxy Buds 2 Pro’nun Fiyatı Açığa Çıktı

Samsung’un popüler Galaxy Unpacked etkinliği yaklaşıyor. Şirketin yeni Galaxy Fold telefonları, Galaxy Watch 5, 5 Pro ve Galaxy Buds 2 Pro dahil olmak üzere bir sürü ürünü piyasaya sürmesini bekliyoruz.

Yeni Galaxy Buds, geçen yıl Ocak ayında piyasaya çıkan birinci nesil Galaxy Buds Pro’nun üst modeli olacak. Bugün, yeni Galaxy Buds 2 Pro‘nun fiyatına dair bir detay gün yüzüne çıktı.

Kaynağımız, Galaxy Buds 2 Pro’nun fiyatının 229,99 dolar olacağını iddia ediyor. Bu, önceki nesil galaksi işitilebilir cihazlarına göre önemli bir fiyat artışı. Şu anda, Samsung’un altta yatan donanımı da geliştirip geliştirmediğini bilmiyoruz.

Samsung’un kulaklıkları tüketiciler arasında oldukça popülerdi, ancak bu yıl yakın zamanda 200 dolara piyasaya çıkan yeni Pixel Buds Pro ile sert bir rekabetle karşı karşıya kalabilir.

Yeni Galaxy Buds‘ın görselleri, kulaklıkların tasarımını sergileyerek ortaya çıktı. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere yeni kulaklığın tasarımı önceki nesil Buds Pro ile neredeyse aynı. Bora Purple adında yeni bir renk seçeneği de vaat edecek.

Galaxy Buds 2 Pro, 10 Ağustos’ta Samsung’un Galaxy Unpacked etkinliğinde görücüye çıakcak. Önümüzdeki günlerde onlar hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz.