Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Samsung Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri Teknoloji Haberleri Samsung Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri Ayşen Sıla 0 Görüntüleme

Samsung’un yeni Galaxy Buds3 serisi AirPods benzeri bir tasarımla satışa çıktı. Kulaklıkları dokunmatik olarak kontrol edebilir ve ses düzeyini ayarlamak için yukarı ve aşağı kaydırabilirsiniz. Yenilenen kılıflarla gelen bu kulaklıklar, birçok yapay zeka özelliğine sahip.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro, 6.1mm boyutunda tweeter ve 10.5mm dinamik sürücülü 2 yönlü hoparlörlere sahip, ayrıca çift amfilendirici ile geliyor. SSC codec, geliştirilmiş ses kalitesi için örnekleme hızını ikiye katlıyor.

Tabii ki Pro’da Aktif Gürültü Engelleme var ve mikrofonları sürekli çevreyi izliyor, Aktif Gürültü Kontrolü, Siren Tespiti ve Ses Tespiti gibi özelliklerle donatılmış. Bunlar çevresel sesleri otomatik olarak iletiyor, böylece çevrenizde neler olup bittiğini duyabiliyorsunuz.

Ayrıca, aramalar sırasında diğer taraftan gelen gürültüyle ilgilenmek için bir makine öğrenme modeli bulunuyor – gürültülü bir ortamdan gelen sesi doğal bir sesle yeniden oluşturmak için tasarlanmış. Super-Wideband özelliği sayesinde Buds, normal Bluetooth kulaklıkların yönetebileceğinin iki katı olan 16kHz’de ses iletimi yapabiliyor.

Galaxy Buds3 Pro’nun tarzı, özel Blade Lights ile tamamlanıyor. Bu, sapın kenarında çalışan bir ışık şeridi diyebiliriz. Wearable uygulamasını kullanarak aydınlatma stilini özelleştirebilirsiniz.

Samsung Galaxy Buds 3 ise daha uygun fiyatlı bir seçenek. 1 yönlü dinamik sürücülere (11mm) sahip, ancak Adaptif Gürültü Engelleme ve Adaptif EQ ile sesi çevresel faktörlere göre ayarlamayı sağlıyor. Ayrıca, uzun süreli kullanım için daha rahat olan açık bir tasarıma sahip (ancak Pro’nun kanal tipi tasarımı daha fazla pasif gürültü izolasyonu sunuyor).

Yeniden tasarlanan kılıflar şeffaf üstler ve aynı 515 mAh pil kapasitesine sahi.. Ancak, Pro kulaklıklar her bir kulaklıkta biraz daha büyük 53mAh pil ile geliyor ve ANC etkinleştirildiğinde 6 saat, kılıfın yardımıyla toplamda 26 saat (veya ANC devre dışı bırakıldığında 7 saat/30 saat) dayanabiliyor. Buds3’te her bir kulaklıkta 48mAh pil bulunuyor ve ANC etkinleştirildiğinde 5 saat kesintisiz dinleme ve toplamda 24 saat (veya ANC kapalıyken 6 saat/30 saat) vaat ediyor.

Standart ve Pro kulaklıklar, Galaxy AI özellikleri gibi özellikleri destekliyorr – Dinleme modunu kullanarak, Galaxy telefonunuz ve kulaklıklarınız yabancı bir dilde bir ders dinlemenize ve anadilinize çeviri yapmanıza olanak tanıyor. Samsung, her iki kulaklık için daha iyi ve daha rahat bir uyum sağlamak için hesaplamalı tasarım kullandı. Bu sefer, Buds3 modellerinin her ikisi de aynı toz ve suya dayanıklılığa sahip – IP57 (Buds2’de IPX2 ve Buds2 Pro’da IPX7’den yukarı).

Buds3 serisi bugün ön siparişe açılıyor ve 24 Temmuz’dan itibaren satışa sunulacak. Gümüş ve Beyaz olmak üzere iki renkte sunulan kulaklıklar 4.499 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.