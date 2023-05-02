Samsung Galaxy cihazları artık Bing AI ile geliyor

Samsung Galaxy cihazı kullanıcıları, artık Microsoft SwiftKey’in 9.10.11.10 sürümüyle kademeli olarak kullanıma sunulan en son Bing AI özelliğinin keyfini çıkarabilir. Bing AI güncellemesi ilk olarak iOS ve Android cihazlar için Nisan ortasında yayınlandı ve şimdi Samsung‘un One UI’sinde mevcut olacak.

Bu entegrasyon, Bing AI’nin SwiftKey içeren hemen hemen her Galaxy cihazına önceden yüklendiği ve kullanıcıların Bing AI’a üç ana yoldan erişebileceği anlamına geliyor: Arama, Sohbet ve Sesli Ses.

Bing AI Search ile kullanıcılar, klavye uygulamasından çıkmadan web’de hızlı bir şekilde arama yapabiliyor. Sohbet özelliği, daha ayrıntılı sorguluyor ve sohbet önerileri sağlarken, Ton, kullanıcıların mesajlarının tonunu ve formalitesini ayarlayarak metinlerini duruma uyacak şekilde özelleştirmelerine yardımcı oluyor. Bu özellikler, SwiftKey klavyesinde önemli bir yükseltme vaat ediyor ve kullanıcılara gelişmiş bir yazma deneyimi sağlıyor.

Samsung’un, Galaxy cihazlarında varsayılan seçenek olarak Google’ın arama motorunu Bing ile değiştirmeyi düşündüğü bildiriliyor. Bu hamlenin, Android işletim sistemi lisanslarıyla ilgili potansiyel yansımalar nedeniyle bazı sonuçları olabilir. Teknoloji devleri arasındaki rekabet kızıştıkça, yapay zeka odaklı özelliklerin ve hizmetlerin kullanıcı deneyimlerini geliştirmede giderek daha önemli bir rol oynaması muhtemel.