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Samsung Galaxy F15 5G’nin Özellikleri Ortaya Çıktı

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
19 Şubat 2024
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samsung-galaxy-f15-5gnin-ozellikleri-ortaya-cikti

Samsung, Galaxy A15 5G ve Galaxy A25 5G’nin lansmanının ardından iki uygun fiyatlı akıllı telefon daha piyasaya sürmeyi planlıyor. Yaklaşan iki telefon, Galaxy A15 5G’nin biraz değiştirilmiş versiyonları olacak ve ilk olarak Hindistan’da piyasaya sürülebilecekler. Şimdi ise Galaxy F15 5G’nin özellikleri ortaya çıktı.

samsung-galaxy-f15-5gnin-ozellikleri-ortaya-cikti

Galaxy F15 5G’nin tanıtım görselleri SmartPrix tarafından fark edildi ve bu görseller, telefonun tasarımını ve özelliklerini ortaya koyuyor. Galaxy F15 5G’nin Full HD+ çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 6,6 inç Süper AMOLED ekrana sahip olduğu bildiriliyor. Ayrıca 6.000mAh bataryaya sahiptir ve 25W’a kadar hızlı şarjı (USB PD PPS) destekler. Telefonun arka tarafında muhtemelen 50MP birincil kamera, 5MP ultra geniş kamera ve 2MP makro kamera içeren üçlü kamera kurulumu bulunuyor.

Samsung, aramalar sırasında arka plan gürültüsünü ortadan kaldırmak için Galaxy F15 5G’yi Ses Odaklama gibi özelliklerle donattı. Telefonun Android 14 önceden yüklenmiş olarak geleceği ve dört büyük Android işletim sistemi güncellemesi ile beş yıllık güvenlik güncellemesi alacağı bildiriliyor. Telefonun MediTek Dimensity 6100+ işlemci, 4GB/6GB RAM, 128GB dahili depolama ve microSD kart yuvası ile desteklenmesi bekleniyor.

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Belirli bir teknik özellik sizin için hayati önem taşıyorsa, her zaman telefon satıcısına danışmanızı öneririz; bunun için en iyi yol doğrudan web sitesini ziyaret etmektir.

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