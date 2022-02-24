Samsung Galaxy Fit 2 Güncellemesiyle Gelen Yenilikler

Samsung, Eylül 2020’de Galaxy Fit 2‘yi duyurdu. Bu, şirketin uygun fiyatlı bir fitness cihazı olarak satışa çıktı. Cihaz, piyasaya çıkışından neredeyse bir buçuk yıl sonra, bazı kullanışlı özellikler getiren yeni bir ürün yazılımı güncellemesi alıyor.

Yeni bilgilere göre Samsung, Galaxy Fit 2 için yalnızca 2.16 MB ağırlığında yeni bir yazılım güncellemesi yayınlamaya başladı. Donanım yazılımı sürümü R220XXU1AVB8 ile birlikte geliyor. Güncelleme önümüzdeki günlerde diğer bölgelerde de kullanıma çıkacak.

Son güncelleme üç yeni özellikle birlikte geliyor. Kullanıcılar artık akıllı telefonlarının kamera deklanşörünü fitness takipçilerinden kontrol edebiliyor. Ayrıca, artık gelen bir aramayı reddederken bir mesaj gönderebiliyor. Son olarak güncelleme ayrıca ‘İp Atlama’ özelliğini de beraberinde getiriyor.

Bilgiler, kamera deklanşör kontrolü özelliğinin yalnızca Android 7.0 Nougat veya sonraki sürümleri çalıştıran cihazlarda çalıştığını söylüyor. Galaxy Fit 2 için son ürün yazılımı güncellemesi 2021 Mart ayının sonlarında yayınlandı. Başka bir deyişle, yeni güncelleme, son güncellemeden neredeyse bir yıl sonra geliyor.

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