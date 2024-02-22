Samsung’un yeni giyilebilir cihazı olan akıllı saat Samsung Galaxy Fit 3 23 Şubat’ta piyasaya çıkıyor. Hem bileklik hem de saat özelliğinde olan bu cihaz, markanın bir önceki cihazının hem tasarım hem de özellik bakımından iyileştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Samsung Galaxy Fit 3 özellikleri tanıtımda belirtildi ancak fiyatı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Galaxy Fit 3’ün özellikleri neler bakalım…

Samsung Galaxy Fit 3 Akıllı Saat 23 Şubat’ta Satışta!

Samsung’un giyilebilir yeni cihazı Galaxy Fit 3 akıllı saati yarın raflara çıkıyor. Resmi olarak tanıtımı gerçekleşen akıllı saat, bir önceki nesil cihaza göre pek çok farklılık barındırmakta. Tasarımı ile göz dolduran Galaxy Fit 3 ekranı, bir önceki nesil akıllı saate göre daha büyük. Dayanıklılık bakımından daha üst seviyede olan bu akıllı saat, sıkı bir fitness takip cihazı özelliği göstermekte.

Samsung’un bir önceki akıllı saati olan Galaxy Fit 2’yi 2020 yılında piyasaya sürülmüştü. Fit 3’ün ekranı önceki nesil saatten yüzde 45 oranında daha büyük. 1.57 inç inç ekrana sahip olan Fit 3’ün renkli OLED ekranı bulunmakta. Bu özelliği ile tek seferde pek çok özellik ekranda görülebiliyor. Yeni nesil giyilebilir cihazda sağlık takip özelliklerinin sayısı daha fazla ve acil durum özelliği de mevcut. IP68 ve 50 metre derecelendirmesi ile suya ve toza karşı dayanıklı olan Galaxy Fit 3 alüminyum gövdeye sahip. Bununla birlikte cihazın kayış kordonu ise tek tıkla, kolaylıkla çıkarılabilmekte.

Samsung Galaxy Fit 3 Özellikleri

Samsung yeni nesil akıllı saati, özellikleri arasında jiroskop, ivmeölçer, kalp atış hızı monitörü bulunuyor. Bu özellikleri sayesinde stres seviyesinden kondisyona kadar, uyku kalitesine kadar pek çok şey ölçülebiliyor. Bahse konu cihaz ile telefondaki Samsung Health özelliği sekronize bir şekilde çalıştırıldığında sağlık verileri kolaylıkla takip edilebilmekte.

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Samsung yeni akıllı saati Galaxy Fit 3, akıllı telefonunuz ile fotoğraf çekinirken denklanşör olarak kullanılabilmekte. Bununla birlikte saat hangi telefon ile eşleştirilmişse o telefonda video oynatımı kontrol edilebilmekte. Ayrıca pek çok akıllı saatte de bulunan telefonu çaldırarak bulmaya yarayan özellik Fit 3’te de mevcut. Samsung akıllı saatin en güzel özelliklerinden biri de bazı acil durumlarda (Acil SOS, düşme algılama özellikleri), sizin belirlediğiniz kişilere bildirim gönderebilmekte.

Akıllı saatlerdeki en önemli konulardan biri de şarj özeliği. Samsung Galaxy Fit 3’ün şarjı belirtildiği üzere 13 güne kadar dayanabilmekte. Eğer vaat ettiği gibi bu şarj süresi boyunca cihaz bilfiil kullanılabilmekteyse, oldukça iyi bir standart denilebilir.

Samsung Galaxy Fit 3 Akıllı Saatin tüm özellikleri aşağıdaki gibi listelenebilir:

Ekran: 1.6 inç, 256 x 402, 302 ppi, AMOLED

Bellek ve depolama: 16 MB + 256 MB

Batarya: 208 mAh

Boyut ve ağırlık: 42.9 x 28.8 x 9.9 mm, 36.8 g

Antrenman modu: 101 mod + 6 otomatik takip

Renk: Gri, gümüş, pembe

Malzeme: 2.5D cam (ekran), Alüminyum (gövde)

Kontrol: Dokunmatik + 1 yan düğme

Dayanıklılık: 50 metre, IP68

Samsung Galaxy Fit 3 Dezavantajları Neler?

Samsung Fit 3 akıllı saatin pek çok avantajı olduğu gibi bazı dezavantajları da bulunmakta. Bu kapsamda saatte GPS özelliği bulunmadığını belirtelim. Bundan dolayı telefon yanınızda yoksa yalnızca saat ile egzersiz takibi maalesef mümkün olmuyor. Bunu yanı sıra cihazda mikrofon ve hoparlör olmadığı için aramaları yanıtlama gibi bir imkan da bulunmamakta.

Samsung Galaxy Fit 3 Fiyatı Ne kadar?

23 Şubat’ta satışa sunulacak olan Samsung yeni akıllı bilekliği / saati , üç renk seçeneği ile kullanıcıya sunulacak; pembe, gri ve gümüş rengi. Cihazın fiyatı konusunda henüz bir açıklama yapılmış değil.