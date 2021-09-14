Samsung Galaxy M22 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, M serisine Galaxy M22 adlı yeni bir model tanıttı. Telefonun önemli özelliklerden bazıları arasında 20:9 en boy oranı ekranı, 48 megapiksel dörtlü kameralar ve büyük bir pil bulunuyor. Bu telefon Galaxy A22‘nin yeniden markalanmış bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Samsung Galaxy M22

Galaxy M22, 159.9 x 7 x 8.4mm boyutlarında ve 186 gram ağırlığında. 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,4 inçlik Süper AMOLED ekrana sahip. Ekran çentiği 13 mega piksellik bir kamera için yuva görevi görüyor.

Arkasındaki kare kamera modülünde 48 megapiksel anal kamera, 123 derecelik FOV’a sahip 8 megapiksel ultra geniş lens, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro kamera bulunuyor.

Galaxy M22, Galaxy A22’ye güç veren ve Helio G80 gibi görünen 2GHz sekiz çekirdekli bir işlemci tarafından destekleniyor. M22, 4 GB RAM, 128 GB depolama alanına sahip ve One UI tabanlı Android 11 ile çalışıyor.

5.000 mAh pil ile desteklenen Galaxy M22, 25W hızlı şarj desteği taşıyor. Akıllı telefon, çift SIM desteği, 4G VoLTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, microSD kart yuvası, 3,5 mm ses jakı ve yan parmak izi tarayıcı gibi özellikler sunuyor. Siyah, beyaz ve mavi renklerle satışa sunulan telefonun henüz fiyatı belli olmadı.