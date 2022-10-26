Samsung Galaxy M33 5G İnceleme

Samsung, 5G telefonları sunmaya önemli ölçüde odaklanarak bütçe segmentinde akıllı telefonları aktif olarak piyasaya sürüyor. Sonuç olarak, 5G uyumlu ve bazı heyecan verici özellikler sunan birçok Galaxy M serisi telefon gördük. Ve bu listeye en son eklenen Samsung Galaxy M33 5G.

Bu telefonla Samsung, çekici bir tasarım ve çarpıcı pil ömrü sunarak kullanıcıları çekmeyi hedefliyor. Ancak, özellikle rekabet bu kadar şiddetliyken, onu dikkate almaya değer bir seçenek haline getirmek yeterli mi? Hadi birlikte Samsung Galaxy M33 5G‘yi biraz inceleyelim.

Tasarım

Galaxy M33 5G, arka tasarımıyla sizi büyüleyen ancak önden oldukça modası geçmiş görünen bir yapıya sahip. Bu telefonun arkası tamamen çarpıcı. Fakat, arka ve yan kısımların tamamı plastik olduğu için eldeki tutuş hissi çok yüksek değil, ancak bu tasarımın güzelliğinden bir şey eksiltmiyor.

Bununla birlikte, ön tarafta üst kısımdaki su damlası çentiği çevresinde özellikle fark edilen LCD panelden arka ışık sızıntısı ile birleştiğinde, büyük çerçevelerle çevrili 6,6 inçlik bir ekrana sahip. Bu, bazılarına saçma gelebilir, ancak 2022’de çıkan ve benzer – ve hatta daha düşük – fiyat aralığında çok fazla Çinli telefon ile karşılaştırıldığında çok daha modern görünüyor.

Yanlarda ve altta, Samsung telefonlarından beklediğiniz olağan kuruluma sahip. Sağ taraf ses ve güç düğmelerini barındırıyor, parmak izi sensörü ile gömülü ve sol tarafta sadece SIM yuvası var (bir microSD karta ek olarak iki SIM kartı kabul eder). Altta bir USB-C bağlantı noktası, hoparlör, mikrofon ve 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor.

Ekran

Samsung, bir zamanlar AMOLED ekranları bir bütçeyle sunan tek üreticiydi, ancak bugünlerde bunu yapmaktan pek hoşlanmıyor. Galaxy M33 5G, AMOLED panel yerine bir LCD ekrana sahip ve bu, çok sayıda rakip Çinli üreticinin öne geçmesini sağlıyor.

Yine de burada kullanılan LCD ekran çok kötü değil. Full HD+ çözünürlüğe sahip, yeterince parlak ve oldukça canlı renklere sahip. Ayrıca 120 Hz yenileme hızına sahip, bu nedenle animasyonlar ve kaydırma sorunsuz. Ancak sektördeki en iyi mobil ekranları yapan şirket Samsung’un uygun fiyatlı telefonlarında sürekli olarak AMOLED panel kullanmaktan kaçındığını görmek üzücü.

Teknik Özellikler

İşte Samsung Galaxy M33 5G’nin teknik özellikleri:

6,67 inç FullHD+ (1080 × 2412) LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı, 800 nit

Exynos 1280 5G işlemci

8GB RAM + 8GB’a kadar Genişletme RAM’i

128GB dahili depolama

50MP ana kamera + 8MP ultra geniş kamera + 2MP derinlik sensörü + 2MP Makro kamera

8MP ön kamera

6000 mAh pil

25W şarj

Android 12 tabanlı bir UI 4.1 işletim sistemi

IP67 su/toza dayanıklılık

Yana monte parmak izi sensörü

Mono hoparlör, 3,5 mm ses girişi

Yeşil, Mavi, Kahverengi renk seçenekleri

Performans ve Donanım

Performansa gelince, Samsung Galaxy M33 5G akıllı telefon, oldukça yetenekli bir Samsung Exynos 1280 işlemci ile yüklü olarak geliyor. Sekiz çekirdekli işlemci, 2,4 GHz’e kadar saat hızı sunar ve bir Mali-G68 GPU’yu da beraberinde getiriyor. Galaxy akıllı telefon, bir microSD kart yuvası kullanılarak 1 TB’a kadar genişletilebilen 8 GB’a kadar RAM ve 128 GB dahili depolama ile destekleniyor.

Samsung Galaxy M33 5G günlük bazda iyi bir performans sunuyor. Tarayıcıyı kullanmak, sosyal medyada fotoğraf paylaşmak veya işe gidip gelirken Google Haritalar kullanmak olsun, hiçbir zaman fazla gecikme veya takılma yaşamadık. Galaxy M33 5G’nin çoklu görev yetenekleri de iyi ve farklı uygulamalar arasında çok fazla gecikme olmadan verimli bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca, telefon 5G uyumlu ve çok çeşitli bantlar sunarak onu geleceğe hazır bir cihaz haline getiriyor.

Bununla birlikte, Galaxy M33 5G’nin oyun merkezli bir akıllı telefon olmadığını ve markanın onu bu şekilde lanse etmediğini belirtmek önemlidir. Bunun yerine, telefon sıradan oyunları idare etmek için ve özellikle grafiksel olarak zorlu oyunlar oynarken bunun böyle olduğunu ispatlıyor.

Kamera

Kamera kısmına gelirsek, Samsung Galaxy M33 5G, arka panelde, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel ana sensör, f/ 2.2 diyafram, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro lense sahip. Şirket, ön tarafa selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP’lik bir lens koymayı ihmal etmedi. Telefon, saniyede 30 kare ile sınırlı olmasına rağmen 4K video kaydını da destekliyor.

Kamera kullanıcı arayüzü, Portre, Fotoğraf, Video, Gece, Panorama, Yemek, Süper Ağır Çekim, Hyperlapse ve Pro modu dahil olmak üzere bir dizi ilginç mod vaat ediyor. Ayrıca fotoğraflar, bumerang video, hızlı ileri video, normal video ve daha fazlasını içeren Tek Çekim özelliğine de sahip oluyorsunuz. Bu moddan çekilen tüm resimler sosyal medyaya hazırdır ve modun kullanımı oldukça eğlencelidir.

Performansa gelecek olursak, Samsung Galaxy M33 5G gün ışığı çekimlerinde iyi sonuçlar veriyor. Ana kamera gün ışığında iyi renkler yakalıyor, ancak ayrıntıların biraz daha iyi olabileceğini düşündük. Ultra geniş kamera, daha fazla görüş alanı yakalıyor, ancak daha ince ayrıntıları yakalayamadığını gördük. Üstelik telefonun ultra geniş açılı lensi ile uzaktaki bir nesneye odaklanamadığını da fark ettik. Makro sensöre gelince, düşük megapiksel sayısı fotoğrafın çözünürlüğünü engelliyor. Telefon yeterince yakına alındığında odaklanabiliyor ancak detaylar ve renk sunumu o kadar da iyi değil.

Pil ve Şarj

6.000 mAh pil ve 5nm Exynos işlemci kombinasyonu sayesinde Galaxy M33 5G, pil ömrü söz konusu olduğunda bir canavar. Kelimenin tam anlamıyla tüm gün boyunca oyun oynamaktan başka bir şey yapmadan bu telefonu bir günde tüketmek imkansız.

Samsung’un 25W şarj cihazını (kutuda şarj cihazı yok) satın alırsanız, şarj da hızlı, ancak 25W şarjı destekleyen diğer orta sınıf Galaxy cihazlarından biraz daha yavaş. 0-100 arası yaklaşık 1,5 saat sürüyor ve yarım saatlik şarj pil yüzdesini %45 civarına götürebiliyor. 60 dakikalık bir şarj, %75’e kadar çıkıyor.

Telefonun Artıları ve Eksileri

Artıları 120Hz ekran

Olağanüstü pil ömrü, 25W şarj

12 bantlı 5G desteği

Ana kamera iyi fotoğraflar çekiyor

Android 12, One UI 4.1 Eksileri Kutuda şarj cihazı ve kulaklık yok

Exynos 1280, popüler oyunlar için henüz optimize edilmedi

AMOLED ekran yok, çerçeveler çok büyük

Günlük kullanımda bazı donmalar var

Alınır Mı?

Samsung Galaxy M33 5G bu fiyat aralığında iyi bir seçenek gibi görünüyor. Akıllı telefon, diğerlerinin arasından sıyrılmasını sağlayan çarpıcı bir tasarıma sahip. Telefon ayrıca en iyi satış noktası olan mükemmel bir pil ömrü de vaat ediyor. Ancak bunun dışında, telefon rakipleriyle karşılaştırıldığında biraz alt bir seviyede gibi duruor. Bu fiyat segmentinde bir AMOLED ekranın hariç tutulması, markanın büyük bir eksikliği diyebiliriz. Ayrıca, cansız çoklu görev ve üst düzey oyun yetenekleri de hayal kırıklığı yaratıyor. Ancak, olağanüstü pil ömrü sunan ve iyi bir tasarım sunan bir akıllı telefon istiyorsanız, Galaxy M33 5G’yi satın almayı düşünebilirsiniz. Ekonominin fazlasıyla kötü olduğu zamanlar için oldukça iyi bir telefon.

Galaxy M33 Fiyatları