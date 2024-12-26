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Samsung ilk akıllı yüzüğü olan Galaxy Ring’i 2024 yılının Ocak ayında düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurmuş ve yaz aylarında global pazara sunmuştu. Galaxy Ring, ülkemize ise Kasım ayında gelmişti. Samsung akıllı yüzüğün halef modeli olan Galaxy Ring 2 hakkında da şimdiye dek pek çok sızıntı ortaya çıktı ve bazı özellikleri belli oldu. Peki Samsung Galaxy Ring 2 çıkış tarihi belli mi? İşte detaylar…

Samsung Galaxy Ring 2 Çıkış Tarihi Belli mi?

Samsung 2025’in Ocak ayında bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyerek yeni cihazlarını tanıtmayı planlıyor. Etkinlikte, uzun zamandır heyecanla beklenen Galaxy S25 serisinin yanı sıra sabırsızlıkla beklenen Project Moohan yani Samsung’un Meta Ray Ban’a rakip olarak gelen akıllı gözlüğü hakkında da detaylara yer verilecek. Galaxy S25 Slim modeli piyasaya sunulmasa da etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

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Samsung’un tanıtacağı cihazların yanı sıra Galaxy Ring 2 lansmanının da gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bilindiği üzere Galaxy Ring piyasa tarafından oldukça beğenildi; dolayısıyla yeni nesli de heyecanla beklenmekte. Galaxy Ring 2’nin şimdiye dek ortaya çıkan niteliklerine bakacak olursak; ilk olarak 11 boyut opsiyonu ile geleceğini söyleyebiliriz. Bu durum daha çok kullanıcıya hitap etmesi bakımından oldukça önemli bir özellik diyebiliriz.

Galaxy Ring 2’nin gelişmiş AI özellikleri ile gelmesi bekleniyor ve bu sayede özellikle sağlık verilerinde daha hassas ölçümler yapması bekleniyor. Güncellenmiş sensörlere sahip olan Samsung ikinci nesil akıllı yüzüğü batarya ömrü konusunda da oldukça iyi bir seviyede. Cihazın batarya süresi boyutuna göre değişmekle birlikte 7 gün ya da daha fazla olarak belirtilmekte. Samsung Galaxy Ring 2 batarya süresi ve boyut çeşitliliği ile sektöre sıkı bir şekilde geliyor ve bu alandaki birinci rakibi ise Oura Ring 4.

Köşeli Bir Tasarıma Sahip Olabilir!

Samsung’un 2. akıllı yüzüğü Ring 2 hakkında henüz detaylı bir bilgi bulunmuyor ancak bazı özellikleri gün yüzüne çıkmış durumda. Bu kapsamda cihazın geçtiğimiz Temmuz ayında ortaya çıkan patent tasarım bakımından önemli bir değişikliğe işaret ediyor.

Galaxy Ring 2 selef modeli gibi yuvarlak değil köşeli bir biçimde olabilir. Bunun yanı sıra cihazda sıcaklık sensörü, EKG sensörü, parmak izi sensörü ve hızlanma sensörü gibi nitelikler bulunacağı da söylenmekte. Tüm bunların yanı sıra, bahse konu patentin kesin bir biçimde hangi cihazın olduğu belli değil. Yani bu özellikler “beklenen özellikler” diyebiliriz, henüz kesinlik bulunmuyor.

Hatırlatmak gerekirse birinci nesil Galaxy Ring 2024 Ocak ayında lanse edilmiş, Temmuz ayında piyasaya sunulmuştu. Yeni nesil Samsung akıllı yüzük de 2025 ocak ayında tanıtılıp, yine selef modeli gibi Temmuz ayında kullanıcıya sunulabilir. Hali hazırda Galaxy Ring Türkiye fiyatı yaklaşık 13 bin TL, bakalım halef model kaç TL’den satışa sunulacak.