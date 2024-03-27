Samsung Galaxy Ring çıkış tarihi yaklaştı; cihaz artık resmi widget’larda görünüyor. Samsung’un heyecanla beklenen yeni akıllı yüzüğü Galaxy Ring’in bütün Galaxy cihazlarla uyumlu olması bekleniyor. Özellikleri hala tam olarak tanıtılmayan Samsung Galaxy Ring, Samsung’un pil widget’larında ortaya çıktı. İşte detaylar…

Samsung Galaxy Ring Çıkış Tarihi Yaklaştı!

Samsung Galaxy Ring, geçtiğimiz Ocak ayında gerçekleştirilen MWC 2024 organizasyonunda duyurusu yapılmış ve ilk defa Unpacked 2024 etkinliği kapsamında görücüye çıkmıştı. Cihazın hala tüm özellikleri bilinmiyor ancak; kalp atış hızı sensörüne sahip olacağı ve uyku takibi yapabileceği gibi bazı özellikleri bilinmekte. Pek çok boyut ve renk seçeneğine sahip olacağı söylenen Galaxy Ring, hafif yapısı ile de kullanım kolaylığı sunacak.

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Henüz prototip aşamasında olan Samsung akıllı yüzüğü 2024 yılının bahar aylarında seri üretime geçebilir. Özellikleri merak edilen yüzüğün tanıtımının ise Samsung’un önümüzdeki Unpacked etkinliğinde yapılması bekleniyor. Söz konusu etkinlik kapsamında Samsung, katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 modellerinin tanıtımını gerçekleştirecek ve bunların yanı sıra Galaxy Ring’in de tanıtılması beklenmekte. Samsung’un beklenen Unpacked etkinliğinin ise önümüzdeki Temmuz ayında gerçekleştirileceği düşünülüyor.

Samsung Food özelliği ile birlikte gelecek olan Galaxy Ring, Samsung’un stok Pil Widget’ında görüntülendi. Yani bu da demek oluyor ki Samsung Galaxy Ring’in tanıtılması ve piyasaya sürülmesi yakın zaman içerisinde gerçekleşebilir. Piyasaya ne zaman sürüleceği konusunda henüz kesin bir tarih belirtilmese de Temmuz’da tanıtılmasına kesin gözü ile bakabiliriz.

Galaxy Ring Özellikleri Nasıl Olacak?

Samsung giyilebilir teknoloji ürünlerinden biri olan Galaxy Ring akıllı yüzüğü şık bir tasarım ile gelecek. Yukarıda da belirttiğimiz gibi cihazın tüm özellikleri henüz bilinmiyor. Bununla birlikte uyku takibi özelliği ile gelecek olan Samsung Galaxy Ring bu kapsamda uykuya dalmak için geçirilen süre ve uyku sırasında kişinin yaptığı hareket sayısını ölçebilecek.

Samsung Health ekosisteminin bir üyesi olarak kullanıma sunulacak olan Galaxy Ring akıllı yüzüğü, tüm Galaxy modelleri ile olduğu gibi Galaxy Watch akıllı saat ile de uyumlu olacak. Bu sayede kullanıcı sağlık bilgilerini kolay bir şekilde takip etme olanağına sahip olacak. Cihazın bilinen en ilgi çekici özelliklerinden biri ise canlılık puanı. Canlılık puanı ile Galaxy Ring kullanıcının üretkenlik seviyesini gösterecek. Bu sonuca ise Galaxy Ring, kişinin zihinsel ve fiziksel verilerini toplayarak ulaşmaktadır.