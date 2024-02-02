Samsung Galaxy Ring İle Tanışın!

Samsung, giyilebilir teknoloji alanında yeni bir ürün serisine adım atmaya hazırlanıyor. Zaten resmi olarak önceden duyurulan ve son Unpacked etkinliğinde sergilenen Galaxy Ring, Good Lock uygulamasında resmen ortaya çıktı.

Samsung, Unpacked etkinliğinde Galaxy Ring’i tanıttı ancak özellikleri veya lansman detaylarına dair detaylara girmeden geçiştirdi. Good Lock uygulamasındaki son görüntüleme, devam eden gelişmeleri gösteriyor ve 2024’ün ilerleyen dönemlerinde bir tanıtımın işaretini veriyor.

Bir Reddit kullanıcısı tarafından alınan ekran görüntüsü, diğer giyilebilir cihazlarla birlikte “Galaxy Ring” ürününü doğruluyor. Listeden başka detaylar yer almasa da ürünün varlığını doğruluyor.

Önceki söylentilere göre Samsung, Galaxy Ring’e öncü sağlık takibi vadeden öncü sensör teknolojileriyle güç katacak. Üç farklı kaplamada gelebilir, ancak bunlarla ilgili detaylar hala bilinmiyor. Tasarımıyla ilgili hafif detaylar yakın zamanda sızdırıldı ve resmi bir görünüm Galaxy S24 serisinin lansmanının ardından yapıldı.

Galaxy Ring, Samsung’un giyilebilir portföyünü çeşitlendirmekte önemli bir adım olan akıllı yüzük pazarına yönelik ilk adımı olacak. Özellikleri hakkında hala detaylar gizli olsa da, Unpacked etkinliğindeki ilk reklam büyük bir beklenti yarattı. Ancak Galaxy Ring’in Good Lock uygulamasının pil widget bölümünde görünmesi, aktif gelişimi ve muhtemel üretim hazırlığına dair bir gösterge olarak değerlendirilebilir.

Galaxy Ring’in lansmanı, muhtemelen 2024’ün üçüncü çeyreği veya 2025’in ilk çeyreğiyle örtüşecek şekilde. Yani Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 tanıtım etkinliği esnasında gerçekleşebilir.

Galaxy Ring dışında, Oura, Circular, Amazfit ve daha birçok oyuncu zaten giyilebilir yüzük pazarına veya final aşamalara giriş yaptı. Galaxy Ring’in lansmanı, onu en son teknoloji haline getirecek.