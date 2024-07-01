Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Samsung Galaxy Ring Muhteşem Bir Sağlık Takibi Paketi ile Geliyor Teknoloji Haberleri Samsung Galaxy Ring Muhteşem Bir Sağlık Takibi Paketi ile Geliyor Emine Emre 1 Görüntüleme

Samsung 10 Temmuz’da Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyerek yeni cihazlarının tanıtımını yapacak. Bu kapsamda Samsung katlanabilir telefon, Galaxy Watch 7 ve Ultra akıllı saat, kablosuz kulaklık ve akıllı yüzük gibi cihazlar kullanıcıya sunulacak. Merakla beklenen ürünlerden biri de Galaxy Ring akıllı yüzük. Daha önce pek çok özelliği sızdırılan yüzüğün yeni yetenekleri ortaya çıktı. Samsung Galaxy Ring muhteşem bir sağlık takibi paketi ile geliyor. İşte ayrıntılar…

Samsung Galaxy Ring Muhteşem Bir Sağlık Takibi Paketi ile Geliyor

Heyecanla beklenen Samsung Galaxy Ring’in pek çok özelliği sızdırıldı ve bu özellikler cihaz hakkında daha büyük bir merak uyandırıyor. 10 Temmuz’da gerçekleştirilecek olan tanıtıma oldukça kısa bir süre kalmışken Samsung akıllı yüzüğün yeni yetenekleri ortaya çıktı. Tasarım bakımından şık ve cezb edici bir görüntüye sahip olan akıllı yüzük özellikleri ile de kullanıcıyı kendine çekiyor.

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Galaxy Ring akıllı yüzüğünün bazı sağlık özellikleri Samsung Health uygulaması aracılığı ile ortaya çıktı. Bu kapsamda cihaz kalp atış hızından uyku takibine, stres seviyesi ölçümünden adet döngüsü düzenine kadar geniş bir sağlık takibi paketi mevcut. Galaxy Ring ile parmağınızda bir doktorla dolaşıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Yeni ortaya çıkan Samsung akıllı yüzüğü sağlık paketinde neler var, hangi sağlık takibi yeteneklerini sunuyor listeleyelim:

Kalp Atış Hızı ve Ritmi İzleme: Galaxy Ring’in bu özelliği sayesinde genel kalp sağlığı sürekli izlenebilecek.

Galaxy Ring’in bu özelliği sayesinde genel kalp sağlığı sürekli izlenebilecek. Oksijen Seviyesi Ölçümü : Samsung akıllı yüzük kandaki oksijen seviyesini ölçme yeteneğine sahip olarak gelecek. Bu yetenek bazı solunum sorunlarının (uyku apnesi vb) teşhisinde önemli bir rol oynayacak.

: Samsung akıllı yüzük kandaki oksijen seviyesini ölçme yeteneğine sahip olarak gelecek. Bu yetenek bazı solunum sorunlarının (uyku apnesi vb) teşhisinde önemli bir rol oynayacak. Stres Seviyesi Ölçümü : Kullanıcının stres seviyesi Galaxy Ring ile kolaylıkla ölçülebilecek.

: Kullanıcının stres seviyesi Galaxy Ring ile kolaylıkla ölçülebilecek. Uyku takibi: Galaxy Ring bu özelliği ile kullanıcının genel uyku kalitesi hakkında bilgi verecek. Kullanıcının ne kadar uyuduğu, uykusunun kaliteli ve düzenli olup olmadığı bu şekilde anlaşılabilecek. Bunların yanı sıra yüzük, horlama takibi de yapabilmekte.

Galaxy Ring bu özelliği ile kullanıcının genel uyku kalitesi hakkında bilgi verecek. Kullanıcının ne kadar uyuduğu, uykusunun kaliteli ve düzenli olup olmadığı bu şekilde anlaşılabilecek. Bunların yanı sıra yüzük, horlama takibi de yapabilmekte. Adet döngüsü takibi: Bu özellik kadınlar için düşünülmüş, akıllı yüzüğün muhteşem kolaylık sağlayacak bir yeteneği. Menstrual döngü özelliği ile kadınlar adet dönemlerini kolaylıkla takip edebilecek.

Bu özellik kadınlar için düşünülmüş, akıllı yüzüğün muhteşem kolaylık sağlayacak bir yeteneği. Menstrual döngü özelliği ile kadınlar adet dönemlerini kolaylıkla takip edebilecek. Cilt sıcaklığı ölçme: Galaxy Ring kullanıcının cilt sıcaklığını ölçebilecek.

Galaxy Ring kullanıcının cilt sıcaklığını ölçebilecek. Hareket ve Aktivite İzleme: Spor yapan, formuna dikkat edenler için Galaxy Ring’in bu özelliği de oldukça kolaylık sağlamakta. Söz konusu özellik ile kullanıcı; kaç adım attığını, kaç kalori yaktığını, aktivite seviyesi gibi fitness ölçümlerini kolaylıkla yapabilecek.

Galax Ring Fiyatı Ne Kadar Olacak, Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Samsung akıllı yüzüğünün daha evvel ortaya çıkan özelliklerine göre cihaz tek şarj ile 9 güne kadar pil ömrü sunabilecek. Tabii bu süre cihazın boyutuna göre farklılık gösterebilecek. Galaxy Ring akıllı yüzüğün 300 – 350 dolar arasında bir fiyatla satılması beklenmekte. Bununla birlikte yüzüğün Ağustos ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.