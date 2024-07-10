Samsung Galaxy Ring Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bu yılın başlarında Samsung, tüketici teknoloji endüstrisini ilk akıllı yüzüğüyle şaşırttı. O zamandan beri, Samsung Galaxy Ring hakkında birçok detay resmi duyurular ve dedikodularla ortaya çıktı. Güney Koreli markanın giyilebilir cihazı, akıllı yüzük segmentini sarsmaya hazırlanıyor. Bekleyiş sona erdi çünkü Galaxy Ring, bugün resmi olarak Unpacked etkinliğinde Z Fold 6, Z Flip 6 ve Watch 7 serisi ile birlikte tanıtıldı.

Samsung Galaxy Ring, titanyum grade 5 kaplamayla geliyor. Kenarları ortaya doğru incelen konveks bir tasarıma sahip. Yüzük, toz ve suya karşı IP68 sertifikalı. Ayrıca 100 metre derinliğe kadar suya dayanıklı olup yüzme için uygun. Giyilebilir cihaz hafif olup en küçük boyutu 7.0 x 2.6 mm ölçülerinde ve sadece 2.3 gram ağırlığında. 5 ile 13 arasında dokuz farklı beden seçeneği sunulmakta olup her sipariş için ücretsiz bir beden belirleme kiti sağlanıyor.

Sağlık ve fitness açısından Samsung Galaxy Ring, optik kalp atışı PPG sensörüyle anlık olarak kalp atış hızı ve solunum hızı gibi önemli verileri sunuyor. Ayrıca cilt sıcaklığı sensörü ve doğru ölçüm sonuçları için adet döngüsü takibi bulunuyor. Akıllı yüzük, horlama analizi, uyku sırasında hareket ve uykuya geçiş süresi gibi özelliklerle uyku düzenini izliyor. Otomatik egzersiz tespiti gibi özelliklerle çeşitli egzersiz aktivitelerini destekliyor ve uzun süre hareketsiz kalındığında kullanıcıları uyarıyor. Ayrıca, çeşitli uyku parametrelerine dayalı fiziksel ve zihinsel durumu ölçen AI destekli Enerji Skoru özelliği bulunuyor.

Samsung Galaxy Ring, jest kontrol özelliği de sunuyor. Kullanıcılar, çift sıkıştırma hareketiyle akıllı telefonlarının kamerasının deklanşörünü veya alarmı iptal edebiliyorlar, bu da Apple Watch’taki benzer işlev ile benzerlik gösteriyor. Akıllı yüzük, Samsung Find ile entegre çalışıyor ve kaybolduğunda yerini belirlemek için dahili LED ışıklar içeriyor. Cihaz, 7 güne kadar pil ömrü sunuyor ve durumu gösteren LED ışıklara sahip şeffaf bir şarj kılıfıyla birlikte geliyor.

399 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulan Samsung Galaxy Ring, bugünden itibaren ön siparişe açıldı. 24 Temmuz’dan itibaren teslim edilmeye başlanacak olan ürün, Titanyum Siyah, Titanyum Altın ve Titanyum Gümüş renk seçenekleriyle tüketicilere sunuluyor, teknoloji meraklıları için stil ve fonksiyonelliği bir araya getiriyor.