Samsung geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Ring’i tanıtmıştı. Uzun zamandan beri ülkemize gelmesi beklenen Galaxy Ring sonunda Türkiye’de satışa çıktı. Globalde yaklaşık 400 dolarlık bir fiyatla kullanıcıya sunulan Samsung Galaxy Ring Türkiye fiyatı ne kadar, bakalım…

Samsung Galaxy Ring Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Samsung Galaxy Ring akıllı yüzük kullanıcılar tarafından oldukça beğenilen bir cihaz oldu. Marka, şimdiye dek pek çok ülkede Galaxy Ring’i satışa sundu ve şimdi ise sıra Türkiye’de. Cihazın kullanıcılar tarafından beğenildiği ve Samsung’un pazar alanını genişletme çalışmalarında olduğu bilinmekte idi ve ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı da merakla beklenmekteydi.

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Samsung Galaxy Ring Türkiye’de satışa çıktı. Küreselde fiyatı 400 dolar olarak açıklanan cihaz Türkiye’de yaklaşık 13 bin TL seviyesinden satılacak. Samsung’un bu akıllı yüzüğünü heyecanla bekleyenler ön sipariş verebilir. Siparişler ise 18 Kasım tarihinde sahiplerine ulaştırılmaya başlanacak.

Samsung yüzük ölçüsünü bilmeyenler için muhteşem bir yöntem ile satışı gerçekleştiriyor. Eğer yüzük ölçünüzü biliyorsanız direkt ölçünüze göre sipariş oluşturabilirsiniz. Ancak parmak ölçünüzü bilmiyorsanız Samsung önce size ücretsiz olarak bir “ölçü kiti” ulaştırıyor. Ölçü kiti ile yüzüğü hangi parmağınızda kullanacaksanız ölçüp ardından “Siparişlerim” kısmından ölçü onayı verebilirsiniz. Bu şekilde yüzüğün kullanıcının parmağına uymaması gibi bir problemde kalmamış oluyor.

Galaxy Ring Özellikleri

Samsung Galaxy Ring, 5 – 13 ölçülerinde üretilmiş durumda. Ölçüler farklı olsa da elbette cihazın işlevlerinde bir farklılık bulunmuyor. Farklı ölçülerdeki yüzüklerdeki tek fark pil süresinde yaşanıyor. Büyük ölçü Galaxy Ring’ler daha uzun pil süresine sahip. Samsung Galaxy Ring batarya ömrü ise 7 gün kadar sürmekte.

Galaxy Ring; altın titanyum, titanyum siyahı ve gümüş titanyum renkleri ile kullanıcıya sunulmakta. Bluetooth bağlantısı ile telefonlarla eşleşebilen yüzük; Android 11 ve sonraki sürümlere sahip olan Samsung Galaxy cihazlara ve uyumlu olan diğer marka Android telefonlara bağlanabiliyor. Yalnız cihaz yalnızca Android’lerde uyumu, iOS desteği bulunmuyor.

Şık bir tasarımla gelen Galaxy Ring’in sahip olduğu özelliklere kısaca değinecek olursak da yüzükte; ivme ölçer, cilt sıcaklığı sensörü, optik kalp atış hızı sensörü yer almakta. Cihaz ile uyku takibi, çeşitli aktivitelerin takibi, nabız ölçme gibi işlevler yapılabilmekte.