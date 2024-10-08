Güney Koreli dev teknoloji şirketi Samsung geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde pek çok yeni cihazı ile birlikte akıllı yüzüğü Galaxy Ring’i de tanıtmıştı. Marka, yüzüğü bazı ülkelerde piyasaya sunarken bazılarında da (Türkiye gibi) pazara çıkarmamıştı. Sonunda beklenen an geldi ve Samsung Galaxy Ring Türkiye’de satışa çıkıyor. Peki Galaxy Ring fiyatı ne kadar ve ne zaman Türkiye’ye geliyor? İşte ayrıntılar…

Samsung Galaxy Ring Türkiye’de Satışa Çıkıyor!

Samsung’un ilk akıllı yüzüğü olan Galaxy Ring, piyasaya sürüldüğü ülkelerde oldukça beğenildi. Net satış rakamları henüz Samsung tarafından açıklanmamış olsa da ilk etapta yüzüğe yoğun bir talebin olduğu biliniyor. Samsung, Galaxy Ring’i öncelikle sınırlı sayıda ülkede satışa sunmuştu ve bilindiği üzere Türkiye’de pazara çıkmamıştı.

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Samsung, Galaxy Ring’in Türkiye’ye geleceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak Samsung Türkiye web sitesinde akıllı yüzük için destek sayfaları açılmış durumda. Daha önce Samsung’un destek sayfası açtığı cihazlar, Türkiye’de satışa çıkmıştı. Bu noktada Galaxy Ring’in de ülkemize yakın zamanda geleceği söylenebilir.

Dünya çapında oldukça beğenilen bu yüzük ülkemizde de heyecanla beklenmekteydi ve nihayet geliyor diyebiliriz. Ancak bunun için kesin bir tarih vermek zor. Yalnızca, kısa bir zaman sonra Galaxy Ring’in satışa çıkacağı söylenebilir.

Galaxy Ring Özellikleri

Galaxy Ring özelliklerini hatırlatmak gerekirse; öncelikle pek çok cihazla kullanılabildiğini söyleyebiliriz. Samsung’un bu akıllı yüzüğünü kullanabilmek için bir Samsung’a ihtiyacınız yok; herhangi bir Android telefon ile de kullanılabilmekte. Yalnız, iPhone desteği olmadığını da belirtelim.

9 farklı boyutla piyasaya sürülen Galaxy Ring, ABD standartlarına göre 5 – 13 arasındaki ölçülerde bulunmakta. Ülkemizde ise bu ölçüler 9 – 30 arasına denk gelmekte. Galaxy Ring kullanıcının uyku gecikmesini, uyku esnasındaki hareketlerini, kalp atış hızını ve solunum hızını ölçebilmekte. Cilt sıcaklığını ölçmek için de sensöre sahip olan Samsung yüzük; döngü takibi ve otomatik egzersiz algılama özelliklerine de sahip. Bu işlemleri ise sahip olduğu akıllı algoritması ile yapmakta.

Galaxy Ring Fiyatı Ne Kadar?

Üstün özelliklere sahip Samsung akıllı yüzük uygun fiyatlı bir cihaz değil. Samsung Galaxy Ring yaklaşık 400 dolarlık bir fiyatla satılmakta.