Samsung, Galaxy S23 Ultra için 200MP ISOCELL HP2 sensörünü tanıttı

Samsung bugün ISOCELL HP2 adlı en yeni 200 MP sensörünü duyurdu. Bu sensör 1/1,3” boyutunda ve 0,6μm piksellidir ve dinamik aralığı genişletmek ve renk üretimini geliştirmek için yepyeni bir teknoloji ile birlikte gelir.

HP2 adı, yeni sensörün bir şekilde 200MP ISOCELL HP3’ten daha kötü olduğunu düşündürebilir, ancak gerçekte bu sayı yalnızca tek tek piksellerin boyutuyla ilgilidir. Şirket bir basın açıklamasında, yeni sensörün “Samsung’un yüksek çözünürlüklü görüntü sensörü teknolojilerini ve destansı ayrıntılar için en son bilgi birikimini kullandığını” söyledi, bu da bunun Koreli üreticinin şimdiye kadarki en iyi ürünü olduğu anlamına geliyor.

Samsung, Tetra2pixel adlı en yeni piksel gruplama teknolojisini getirdi. Düşük aydınlatmalı ortamlarda, HP2, 1,2μm piksel ve 50MP çözünürlük için 4’e 1 veya 2,4μm piksel ve 12,5MP sonuç görüntüsü için 16’ya 1 gruplayabilir. Tam 8K video, 4’e 1 gruplama ve 1,2 μm piksel ile desteklenir.

HP2, HP3’ün iki katı ve 100MP HM3 sensöründen %50 daha iyi olan doğal 200MP çözünürlüğünde 15 fps seri çekim yapabilir.

Sensör aynı zamanda vurguların patlamasını önlemek için Çift Dikey Transfer Kapısı (D-VTG) ile birlikte gelir. Tam kuyu kapasitesini %33’ten fazla artırdığını iddia ediyor, bu da tek bir pikselin klipslenmeden önce üçüncü bir ışık daha toplayabileceği anlamına geliyor.

Super QPD teknolojisi, düşük ışık koşullarında bile hızlı ve doğru AF sunabilmesi için hem yatay hem de dikey kalıpları tanır.

ISOCELL HP2, 50MP modunda Samsung’un DSG (Dual Slope Gain) özelliğini kullanan ilk sensördür. Piksel seviyesinde alınan analog sinyale iki ayrı dönüşüm değeri uygulayarak “süper HDR performansı” getiriyor. Bu, geleneksel HDR modunda ayrıntı kaybı riskinden kaçınarak iki pozu yakalayabileceği anlamına gelir. Ayrıca bu, 60 fps’de 4K HDR videolar çekmesini sağlar.

Sensör zaten üretimde ve ilk çıkışını 1 Şubat’ta piyasaya çıkacak olan Samsung Galaxy S23 Ultra‘da göreceğiz.