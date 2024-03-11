Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Samsung Galaxy S24 Serisi Dünya Çapında Ön Sipariş Rekorları Kırıyor Teknoloji Haberleri Samsung Galaxy S24 Serisi Dünya Çapında Ön Sipariş Rekorları Kırıyor Fatih Kuruçay 5 Görüntüleme

Galaxy S24 serisi tüm dünyada muazzam tepki aldı. Hatta dünya çapında birçok ülkede ön sipariş rekorları kırdı. Samsung, ön siparişlerin çift haneli rakamlarda arttığını söyledi. Artık Galaxy S24 serisinin satışlarının dünya çapında ne kadar iyi olduğu ortaya çıktı.

Galaxy S24 serisi satışları Galaxy S23 serisinden yüzde 8 daha yüksek!

Counterpoint Research’ün yeni bir raporuna göre, Galaxy S24 serisinin satışları, ilkinin piyasaya sürülmesinden bu yana dünya çapında Galaxy S23 serisinden yüzde 8 daha yüksektir. Güney Kore’de Galaxy S24 satışlarının Galaxy S23’e göre yüzde 22 daha fazla olduğu söyleniyor. Batı Avrupa’da, Galaxy S24, güçlü ön sipariş talebinin etkisiyle yüzde 28 daha fazla satıldı.

Raporda Galaxy S24 serisinin ABD’deki satışlarının Galaxy S23 serisine göre yüzde 14 daha fazla olduğu iddia ediliyor. Galaxy S24 serisinin en pahalı modeli olan Galaxy S24 Ultra, satışların yüzde 52’sini oluşturdu. Galaxy S24 toplam satışların yüzde 27’sini oluştururken, Galaxy S24+ ise tüm seriden elde edilen satışların yüzde 21’ini oluşturdu.