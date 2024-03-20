Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Samsung Galaxy S24 Ultra İçin Nisan Ayında Büyük Güncelleme Geliyor Teknoloji Haberleri Samsung Galaxy S24 Ultra İçin Nisan Ayında Büyük Güncelleme Geliyor Fatih Kuruçay 16 Görüntüleme

Samsung, Şubat ayında Galaxy S24 serisi için büyük bir kamera güncellemesi yayınladı ve şimdi de Koreli holdingin Nisan ayında Galaxy S24 Ultra için başka bir büyük kamera güncellemesi yayınlayacağını öğrenildi. Söz, gelecek ay gelecek büyük kamera güncellemesinin beyaz dengesi ve telefoto görüntü kalitesinde iyileştirmeler içereceğini söyleyen güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe’den geliyor. Mart güncellemesi reşit olmayanlar için bir mod ve bazı optimizasyonlar getirecek ancak çok fazla kamera geliştirmesi içermiyor.

Samsung yeni bir kamera güncellemesi getiriyor

Samsung’un şubat ayında yayınladığı güncelleme, Galaxy S24 Ultra’ya daha parlak arka ışık çekimleri, daha keskin metin yakınlaştırmaları ve daha fazlasını getirdi.