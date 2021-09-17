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Samsung Galaxy Tab A8 2021 Geliyor

Samsung Galaxy Tab A8 2021, 8MP kamera, dörtlü hoparlör, kulaklık jakı, USB-C bağlantı noktası ve FHD+ ekran çözünürlüğü ile geliyor. Orta segmentte yer alan bu tablet Galaxy Tab A7 10.4'ye gelişmiş özelliklere sahip.

Selin Polat

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Samsung Galaxy Tab A8 2021 - render

Android tablet pazarı bir tür rönesans yaşıyor ve Samsung, sürekli olarak çeşitli seçenekler sunan bir üretici. Görünüşe göre Galaxy Tab A8 2021 adlı yeni bir orta seviye model üretim aşamasında ve şimdi, @OnLeaks ve 91Mobiles‘ın izniyle yapılan renderlar sayesinde ona ilk kez bakıyoruz.

Galaxy Tab A8 2021, geçen yılki Galaxy Tab A7 10.4‘ün FHD+ çözünürlüğe sahip 10,4 inç LCD ekran üzerinde başarılı olmasını sağlayacak. Gövde alüminyumdan yapılmış gibi görünüyor ve boyutları 246.7 x 161.8 x 6.9 mm‘de geliyor. Arkada tek bir 8MP kamera modülü yer alıyor.

Tablet ayrıca dörtlü hoparlör, kulaklık jakı, USB-C bağlantı noktasına sahip olacak ve hem Wi-Fi hem de LTE sürümlerinde mevcut olacak. Özellik sayfasının geri kalanı bu noktada henüz onaylanmadı, bu yüzden daha detaylı bilgi almak için daha fazla ipucu beklememiz gerekecek.

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KaynakGsmarena

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