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Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 5G Görücüye Çıkmaya Hazırlanıyor

Cihaz adının “Galaxy Tab Active 4 Pro 5G” olarak da onaylanması, tabletle SIM desteği olacağını gösteriyor. Ayrıca, yalnızca WIFI modeliyle de gelebilir. Son olarak cihaz Bluetooth 5.2 sunacak ve Android 12L tabanlı bir işletim sistemi çalıştıracak.

Ayşen Sıla

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Samsung, Galaxy Tab Active 4 Pro adlı yeni dayanıklı tabletini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Tablet, kısa süre önce Google Play Console ve Bluetooth SIG veritabanında bazı önemli özelliklerle tespit edildi.

Şimdi ise Galaxy Tab Active 4 Pro 5G, yakın bir küresel lansmana işaret eden GCF sertifikasyon sitesinde göründü. Liste, Galaxy Tab Active 4 Pro‘ya karşılık gelen SM-T636B model numarasını doğruluyor. 

Daha önceki Google Play Console listesi, Tab Active 4 Pro’nun 1200 x 1920 piksel Full HD çözünürlük sunan bir ekranla geleceğini ortaya çıkarmıştı.

Samsung Galaxy Tab Active Pro

Tablette dört çekirdekli 2,4 GHz ve kalan dördü 1,8 GHz saat hızına sahip sekiz çekirdekli bir CPU’ya sahip Snapdragon 778G işlemci yer alacak. 

Cihaz adının “Galaxy Tab Active 4 Pro 5G” olarak da onaylanması, tabletle SIM desteği olacağını gösteriyor. Ayrıca, yalnızca WIFI modeliyle de gelebilir. Son olarak cihaz Bluetooth 5.2 sunacak ve Android 12L tabanlı bir işletim sistemi çalıştıracak.

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