Samsung Galaxy Tab S10 Serisi, Ekim’de Satışa Çıkacak!

Teknoloji blogcusu Max Jambor, Twitter üzerinden merakla beklenen Galaxy Tab S10 serisinin Ekim ayında piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Daha önceki bir makalesinde Max Jambor, Galaxy Tab S10 serisinin Ekim ayında piyasaya çıkabileceğini ve Samsung’un Temmuz’daki Unpacked etkinliğinin bir parçası olmayacağını öne sürmüştü. Bu tahmin aslında doğru çıktı çünkü Temmuz etkinliği, Watch 7, Watch Ultra, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Buds 3 serisi ve aksesuarları içeriyordu.

Samsung’un şimdi Galaxy Tab S10 Plus ve Tab S10 Ultra’yı Ekim ayında tanıtması bekleniyor. Daha önceki söylentiler, bir Tab S10 modelinin MediaTek Dimensity 9300+ işlemci kullanabileceğini öne sürmüştü, ancak bu henüz doğrulanmadı.

Galaxy Tab S9 Ultra, 14,6 inçlik büyük bir ekran boyutuyla 2023’te resmen piyasaya sürüldü. Yeni Galaxy Tab S10 Ultra’nın aynı geleneği sürdürmesi bekleniyor. Galaxy Tab S10 Ultra, 0,05 mm daha ince olan Tab S9 Ultra’ya kıyasla çok fazla farklılık göstermeyecek. Galaxy Tab S10 serisinin Galaxy S25 serisiyle birlikte tanıtılması bekleniyor.