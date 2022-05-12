Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition Geliyor!

Galaxy Tab S6 Lite‘ın yeni bir sürümü son birkaç gündür gündemde yer alıyor. Son haberler, yalnızca ürünün resmi adını değil, aynı zamanda özelliklerini de açıkladı. Ortaya çıkan tüm detaylara bir göz atalım.

Samsung’un yeni tableti resmi olarak Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition olarak adlandırılacak. 2020’deki orijinal Galaxy Tab S6 Lite ile tamamen aynı tasarıma sahip olacak. Aslında yeni model, özelliklerinin çoğunu eski modelden alıyor.

İkisi arasındaki tek büyük fark, işlemci ve yazılım. Her şeyden önce, 2022 Sürümü, Exynos 9611 yerine Qualcomm Snapdragon 720G işlemci desteğine sahip.

İkinci olarak, yakında çıkacak olan tablet, Android 12 tabanlı One UI 4.x desteğiyle geliyor. Mevcut sürüm aynı yazılımı çalıştırıyor olsa da, aslında Android 10 tabanlı One UI 2.x ile çıkış yapmıştı.

Diğer özelliklerden bahsetmişken, Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition, 2400 x 1200 piksel çözünürlüğe ve ekran kalemi desteğine sahip 10.4 inç ekranla (TFT LCD)gelecek. 8MP arka kamera, 5MP ön kamera, çift stereo hoparlör, 7.040mAh pil ve 15W şarj desteğine sahip.

Tablet, aynı 4GB RAM ve 64GB depolama kombinasyonuna sahip hem yalnızca WiFi hem de LTE modelleriyle satışa çıkacak. Sırasıyla 379 euro ve 439 euro fiyat etiketine sahip olacak. Samsung henüz Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition’ı resmi olarak duyurmadı.