Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi aldı

Samsung, geçen ay zaten Galaxy Tab S6 Lite (2022) tablet modeli için Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini yayınlamıştı. Sıra şimdi Android 13 ve One UI 5.0’ı kullanma imkanı olan 2 yıl önceki 2020 versiyonunda.

Güncelleme, LTE modeli (SM-P615) için kullanıma sunuluyor ve yazılımın sürümü P615XXU4FWA5‘e sahip. Bu güncelleme tablet için yeni bir görev çubuğuyla birlikte gelir ve çoklu görevleri geliştirir. Güncelleme ayrıca Galaxy Tab S6 Lite için tamamen yenilenmiş bir kilit ekranı özelleştirme menüsü ve performans optimizasyonu getiriyor.

Eleştireceğimiz bir nokta ise One UI 5.0 güncellemesi ile birlikte gelen güvenlik güncellemesi bazı Samsung cihazları Ocak 2023’ü kapsıyorken bu modelde Kasım 2022 tarihli güvenlik düzeltme eki ile birlikte geliyor.

Bilmeniz gereken bir diğer konu ise, güncellemenin ilk olarak yalnızca Fransa’daki cihazlara gelmiş olması. Fakat yakında tabii ki diğer ülkelere de yayılacak. Ayrıca Wi-Fi modelinin de (SM-P610) yakında One UI 5.0 almasını bekleyebiliriz.

Fransa’da yaşıyorsanız ve Samsung Galaxy Tab S6 Lite cihazınıza henüz One UI 5.0 almadıysanız, tabletin Ayarlar > Yazılım güncelleme menüsüne giderek bunu manuel olarak kontrol edebilirsiniz.