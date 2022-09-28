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Samsung Galaxy Tab S8 FE, Yakında Satışa Çıkacak

Önceki raporlar, SM-X500 ve SM-X506B model numaralarının her ikisinin de Galaxy Tab S8 FE ile ilişkili olduğunu iddia etmişti. Şimdi ise SM-X506B modeli Geekbench'te ortaya çıktı. Liste, MT8791V/ZA model numarasına sahip bir MediaTek işlemciyle ortaya koyuyor.

Ayşen Sıla

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Kasım 2021’de Samsung’un 2022’nin sonlarına doğru Galaxy Tab S8 FE adlı bir tablet piyasaya süreceği ortaya çıkmıştı. Bu model Galaxy Tab S8 tabletin uygun fiyatlı bir versiyonu olabilir. Görünüşe göre geçen yılki söylenti, iddia edilen tablet Geekbench kıyaslama sitesinin veri tabanında ortaya çıktığı için gerçek olabilir.

Önceki raporlar, SM-X500 ve SM-X506B model numaralarının her ikisinin de Galaxy Tab S8 FE ile ilişkili olduğunu iddia etmişti. Şimdi ise SM-X506B modeli Geekbench’te ortaya çıktı. Liste, MT8791V/ZA model numarasına sahip bir MediaTek işlemciyle ortaya koyuyor.

Bu model Kompanio 900T çip içeriyor ve bu işlemci tabletler ve Chromebook’lar için özel olarak tasarlanmış. 2 x Cortex-A78 CPU çekirdeği, 6 x Cortex-A55 çekirdeği ve bir Mali-G68 GPU içeriyor. Geekbench listesine tekrar baktığımızda işlemcinin 4 GB RAM desteği taşıdığını görüyoruz.

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Liste, tabletin Android 13 işletim sistemini taşıyacağını gösteriyoruz. Bu nedenle, Samsung’un yeni Android işletim sistemine sahip ilk tableti olarak piyasaya çıkması bekleniyor. Tablet, Geekbench 5’in tek çekirdekli testinde 773 ve çok çekirdekli testte 2318 puan aldı.

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