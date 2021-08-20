Samsung Galaxy Tab S8 Serisi, Snapdragon 898 İşlemciyle Desteklenecek

Mayıs ayında, Samsung Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus ve Galaxy Tab S8 Ultra‘nın temel özellikleri ortaya çıkmıştı. Ancak Tab S8 üçlüsünde hangi işlemcinin bulunacağı açıklanmamıştı. Yeni bir sızıntı, yaklaşmakta olan Tab S serisi amiral gemisi tabletlerin en güçlü Snapdragon işlemciye sahip olacağını ortaya koyuyor.

Tanınmış kaynağımız Ice Universe’e göre Tab S8 üçlüsü, henüz duyrulmamış olan Snapdragon 898 işlemciye sahip olacak. Bu, Tab S8 serisinin bu yıl piyasaya çıkmayabileceğini gösteriyor. Kaynak, Tab S8 serisinin Exynos 2200 işlemciye sahip olmayacağını da iddia ediyor.

Mayıs ayında ortaya çıkan bilgiler, Tab S8 Ultra’nın 14,6 inç OLED 120Hz ekrana, 8 megapiksel + 5 megapiksel çift ön kameraya, 12 GB’a kadar RAM’e ve 512 GB’a kadar depolama alanına sahip olduğunu ortaya çıkardı. Tab S8 Plus ise 12,4 inç OLED 120Hz ekrana, 8 megapiksel ön kameraya, 8 GB RAM’e ve 256 GB‘a kadar dahili depolamaya sahip olacak.

Tab S8, 11 inç TFT 120Hz ekrana, 8 megapiksel ön kameraya, 8 GB RAM’e ve 128 GB dahili depolamaya sahip olacak. Üç tabletin flaşlı 13 megapiksel + 5 megapiksel çift kamera sistemi, dört hoparlör ve Bluetooth özellikli S Pen desteği gibi ortak özellikler sunması bekleniyor. Tab S8 serisinin 2022’nin başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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