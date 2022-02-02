Samsung Galaxy Tab S8 Serisinin Fiyatı Açığa Çıktı!

Son zamanlarda, Samsung Galaxy Tab S8 serisi ile ilgili birsürü bilgi elde ettik. Yeni tabletlerin bu hafta içinde piyasaya çıkmasını bekliyoruz. Ancak piyasaya çıkmadan önce yeni ürün grubunun fiyat detayları belli oldu.

İlk olarak en üst modelden bahsedecek olursak, Galaxy Tab S8 Ultra şu anda Fransa’da ön siparişlere hazır. Ayrıca en pahalı versiyonu 1.699 euro (yaklaşık 25.800 TL) fiyat etiketine sahip.

Bu model 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama ile birlikte geliyor. Ayrıca Android 12, S Pen, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemci; ve büyük bir 11.200 mAh pil vaat ediyor. Ön tarafta, 120Hz yenileme hızına sahip 14,6 inçlik bir Süper AMOLED panel (2960×1848 piksel çözünürlük) var.

Tablet “stokta” görünüyor ancak teslimatlar Galaxy Unpacked lansman etkinliğinin ardından 9 Şubat 2022’den sonra başlayacak. Ultra modeline benzer şekilde, Samsung Galaxy Tab S8 Plus da 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama için 999 euro (kabaca 15.500 TL) fiyat etiketine sahip. 120Hz yenileme hızı sunan ve 10.090mAh pil ile çalışan 12.4 inçlik bir Süper AMOLED ekranla; (2800x1752px çözünürlük) geliyor.

Son olarak Galaxy Tab S8, 120 Hz yenileme hızını da destekleyen ve 8.000 mAh pil ile çalışıyor. 11 inç LTPS TFT ekran (2560×1600 piksel çözünürlük) ile birlikte geliyor. Fiyatı ise 970 euro (yaklaşık 14.700 TL).