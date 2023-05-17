Samsung Galaxy Tab S9 Ultra’nın tasarımı böyle olacak

Söylentilere göre Samsung, yeni nesil katlanabilir Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 için 10 Ağustos’ta bir lansman etkinliğine ev sahipliği yapacak. Bu yenilikçi katlanabilir cihazların yanı sıra, Samsung’un yakın gelecekte yeni bir amiral gemisi tablet serisini piyasaya sürmesi bekleniyor. Galaxy Tab 9 serisi olarak bilinen bu tabletler, popüler Galaxy Tab S8 serisinin yerini almaya hazırlanıyor. Lansmandan önce Galaxy Tab S9 Ultra’nın tasarımı gün yüzüne çıktı.

Güvenilir bir kaynak Tab S9 Ultra’nın görsellerini paylaştı. Görsellere göre Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, hoparlör ızgarası ve alt kısımda yer alan USB Type-C bağlantı noktası ile gelecek. Tabletin sağ tarafında güç ve ses tuşları bulunurken, sol tarafında harici bir klavyenin kolayca takılmasını sağlayan Pogo konektör pimleri bulunuyor.

Tablet, videoda gösterildiği gibi şık bir metal yekpare tasarıma sahip olacak. Cihazın arka tarafında, çift kamera kurulumu ve bir LED flaş ile birlikte alt kısımda Samsung markası yer alıyor. Görseller ayrıca tabletin bir çentik ve yanlarda biraz daha kalın çerçevelere sahip olacağını da ortaya koyuyor.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, önceki seri ile aynı boyutları koruyan 14,6 inç genişliğe sahip bir WQXGA+ ekrana sahip olacak. 5,5 mm’lik ince bir kalınlığa ve yaklaşık 737 gram ağırlığı beraberinde getirecek.