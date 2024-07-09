Paris Yaz Olimpiyatları ana sponsoru olan Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinde yepyeni, piyasayı sallayacak ürünlerinin tanıtımını yapacak. Katlanabilir telefondan akıllı yüzüğe kadar pek çok yeni cihazın görücüye çıkacağı etkinlik Paris’te düzenlenecek. Peki Galaxy Unpacked etkinliği nasıl izlenir, hangi ürünler tanıtılacak, ne zaman başlayacak, bakalım…

Samsung Galaxy Unpacked Etkinliği Nasıl İzlenir?

Samsung Galaxy Unpacked etkinliği teknoloji severler tarafından uzun zamandır bekleniyor ve nihayetinde çok kısa bir zaman kaldı. Galaxy Unpacked organizasyonu 10 Temmuz’da yani yarın Türkiye saati ile 16:00’da Samsung’un resmi Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. İsteyen herkes yayını canlı bir şekilde izleyebilecek.

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Bunun yanı sıra Türkçe çeviri isteyenler ise ülkemizde faaliyet gösteren büyük teknoloji sitelerinin Youtube kanallarına bir göz atabilir. Söz konusu siteler bu canlı yayını anlık spontane çeviri ile kendi kanallarında yayınlayacaklar. Online olarak Galaxy Unpacked etkinliği bu şekilde izlenebilir ve fiziki olarak da davetiyesi bulunanlar Paris’te düzenlenen bu organizasyona katılabilir.

Samsung’un bu etkinliğinde pek çok yeni ürünü teknoloji severlere sunacak ancak etkinliğin odağında Galaxy AI yapay zeka teknolojisi olacak gibi görünüyor. Son zamanların en popüler teknolojisi yapay zeka kapsamında pek çok markanın olduğu gibi Samsung’un da yenilikleri mevcut. Yarın Galaxy AI’ı yakından tanıma fırsatına erişeceğiz. Peki Galaxy Unpacked’da hangi ürünler tanıtılacak, bakalım…

Galaxy Unpacked Etkinliğinde Tanıtılacak Yeni Samsung Ürünler

Öncelikle Samsung’un bu etkinlikte Galaxy AI yapay zeka teknolojisi ile harikalar yaratacağı düşünülmekte. Bunun yanı sıra Samsung katlanabilen telefon modelleri Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 da etkinlik kapsamında görücüye çıkacak. Bahse konu telefon özelliklerinden bazıları sızıntılarla ortaya çıktı ancak yarın tüm ayrıntıları ile göreceğiz.

Giyilebilir teknoloji ürünlerinden Galaxy Ring’de Galaxy Unpacked etkinliğinde sunulacak. Farklı parmak ölçülerinde gelmesi beklenen akıllı yüzük Galaxy Ring sahip olduğu sağlık özellikleri ile de oldukça beğenilecek teknolojik ürünlerden olacak gibi görünüyor.

Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra Geliyor

Yine giyilebilir teknoloji ürünlerinden Samsung akıllı saat Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra da etkinlikte tanıtılacak cihazlardan. Samsung’un, Watch 7 modelinde alışılmışın dışına çıkarak dairesel olan saat kasasını dörtgen şeklinde çevireceği söylenmekte. Samsung yeni akıllı saat modellerini de yarın etkinlikte ayrıntıları ile göreceğiz.

Galaxy Unpacked etkinliğinde görücüye çıkacak olan ürünlerden bir diğer ise Samsung kablosuz kulaklık. Bu kapsamda Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro’da etkinlikte tanıtılacak. Bahse konu cihazların pek çok özelliği sızdırılmış olsa da ilgi çekecek ve hala gizli kalan özellikleri yarın yani 10 Temmuz çarşamba günü ortaya çıkacaktır. Cihazlar hakkında merak edilenleri etkinlikten sonra da sizlere duyuruyor olacağız.