Samsung Galaxy Watch 6 Business Edition Geliyor!

Samsung, 26 Temmuz’da Güney Kore’de düzenlenecek Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 ile birlikte Galaxy Watch 6 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bir kaynağın raporu, Business Edition Galaxy Watch 6 modelinin de görücüye çıkacağını ortaya serdi.

Galaxy Watch 6 Business Edition‘ın tasarım ve teknik özellikler açısından standart modelden nasıl farklı olacağına dair ayrıntılar belirsizliğini koruyor. Bununla birlikte, Samsung’un bu modeli tıpkı Enterprise akıllı telefon modellerinde olduğu gibi, benzersiz bir odaklanma ile pazarlayabileceği tahmin ediliyor. Mayıs ayında Samsung, Avustralya’da Galaxy A14, A34 ve A54 Enterprise Edition telefonlarını piyasaya sürdü.

Bir kaynağa dayanarak, yakında çıkacak olan Samsung Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic’in tüm özellikleri açıklandı. 40mm ve 44mm boyutlarında sunulan Galaxy Watch 6, sırasıyla 432 x 432 piksel ve 480 x 480 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED ekranlara sahip olacak. Saatler, 40mm versiyon için 300mAh batarya ve 44mm versiyon için 425mAh batarya ile donatılacak.

Galaxy Watch 6 Classic, 480 x 480 piksel ve 432 x 432 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED ekranların yanı sıra paslanmaz çelikten yapılmış fiziksel bir döner çerçeveye sahip 47 mm ve 43 mm boyutlarında sunulacak.

Her iki saat de Exynos W930 işlemciden güç alacak ve 2 GB RAM’e sahip olacak. Suya ve toza dayanıklılık sertifikalarının yanı sıra çeşitli sensörler, sağlık odaklı özellikler ve Wear OS, Wi-Fi, isteğe bağlı 4G, NFC, GPS ve Bluetooth 5.3 gibi bağlantı seçeneklerini de içerecekler.