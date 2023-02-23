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Samsung Galaxy Watch 6’nın Tasarımı Gün Yüzüne Çıktı

Galaxy Watch 6 serisi, eski Galaxy Watch modellerinde bulunan kavisli cam tasarımı geri getirecek. Kavisli yönün yalnızca ekranın üzerindeki cam panelle ilgili olduğunu ve ekranın kendisinde olmadığını da belirtelim.

Ayşen Sıla

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Samsung Galaxy Watch 5

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Yeni bir kaynak, Samsung Galaxy Watch 6 serisinden bir modelin tasarımına ilişkin bazı detayları ortaya çıkardı. Yeni bilgiler, amiral gemisi akıllı saat modelinin kavisli bir cam tasarıma sahip olacağını ima ediyor.

Görünüşe göre, Güney Koreli teknoloji şirketinin yeni nesil akıllı giyilebilir cihazı, geçmişte bazı eski Galaxy Watch modellerinde bulunan kavisli cam tasarımı geri getirecek. Kavisli yönün yalnızca ekranın üzerindeki cam panelle ilgili olduğunu ve ekranın kendisinde olmadığını da belirtelim.

Ne yazık ki kaynak, akıllı saatle ilgili şu anda mevcut olan ek ayrıntıların olmadığını da sözlerine ekledi. Bununla birlikte, Galaxy Watch 6’nın bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi planlandığından, yeni bilgilerin zamanla ortaya çıkmasını bekliyoruz.

Yakın zamanda, ekranı kullanıcının eline yansıtabilen bir Galaxy Watch patenti görmüştük. Markanın bu özelliği gelecekteki akıllı saatlerine getirme olasılığı düşük olsa da, Galaxy Watch 6 serisinde bu özelliğin olacağını düşünmüyoruz.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.
KaynakTwitter

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