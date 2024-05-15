Samsung Galaxy Watch 7 hakkında şimdiye dek pek çok iddia ortaya atıldı ve pek çok özelliği sızdırıldı. Şimdi yeni çıkan bir söylentiye göre serinin en az bir modeli 3nm donanıma sahip bir çip ile gelecek. İddialar doğruysa eğer Samsung Galaxy Watch 7 gücüyle şaşırtacak. Hatta özellikleri ile Apple Watch 9’u geride bırakacağı söyleniyor. İşte akıllı saat hakkındaki söylemler…

Samsung Galaxy Watch 7 Gücüyle Şaşırtacak!

Samsung’un Galaxy Watch 7 serisi hakkında şimdiye dek pek çok söylenti ortaya çıktı. Buna göre seri 3 farklı saat modeli ile gelecek; Galaxy Watch 7, Galaxy Watch 7 Pro ve ismi henüz açıklanmamış bir model daha. Söz konusu akıllı saat serisi henüz tanıtılmadı ancak lansmanı heyecanla bekleniyor diyebiliriz.

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Ortaya çıkan özelliklerine bakıldığında piyasayı sallayacak olan serinin en az bir modelinin 3 nm teknolojisi ile üretilmiş bir çip ile geleceği söyleniyor. Bu konuda resmi bir açıklama olmasa da ortaya çıkan raporlar bu iddiayı destekliyor. 3 nm yonga setine sahip olan modelin Apple Watch 9’dan daha üstün olması da muhtemel.

Gelen duyumlara göre söz konusu yonga setinin “3nm SoC’yi Exynos W1000” olarak adlandırılması beklenmekte ki bu Samsung akıllı saatlerinde alışık olduğumuz bir tanımlama değil. Samsung’un ürettiği bahse konu çip hakkında çıkan raporlara göre yonga seti, performans ve hızlı güç verimliliği bakımından yüzde 20’lik bir artış sağlayacak. Bununla birlikte daha evvel ortaya çıkan söylemlerde yüzde 50 verimlilik artışı ve yüzde 30 güç artışından bahsedilmekte idi.

Samsung Galaxy Watch 7 Özellikleri Nasıl Olacak?

Watch 7 serisinin en az birinde bulunacak olan çipin verimlilik ve güç artışı konusunda nasıl bir performans sergileyeceği ancak resmi tanıtımdan sonra belli olacak. Bununla birlikte, hangi söylenti doğru çıkarsa çıksın yüksek oranlı verimlilik ve güç artışı gerçekleşecek gibi görünüyor. Samsung’un bu yeni çipi Watch serisinin hangi modellerde kullanacağı da merakla beklenmekte.

Çip konusunun dışında Galaxy Watch 7 serisinin seleflerine kıyasla, daha büyük kapasiteli bir pil ile gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda da 590 mAh’lık pil kapasitesini aşması beklenmekte. Depolama alanı kapasitesi ile alakalı da Watch 7 serisini 32 GB’a kadar kapasiteye sahip olabileceği söylenmekte. Bu kapasite artışı gerçekleşirse, müzik ve uygulama yükleme bakımından büyük avantaj sağlayacak.

Galaxy Watch 7 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Samsung Galaxy Watch 7 serisi yukarıda bahsettiğimiz özelliklere sahip olursa en iyi Garmin saatlerle kapışabilir. Samsung’un bu yeni serisinin tanıtımı heyecanla bekleniyor. Şirketin de önümüzdeki Temmuz ayında bu seriyi piyasaya çıkaracağı tahmin edilmekte.