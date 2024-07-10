Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Samsung Galaxy Watch 7 Serisi Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri Teknoloji Haberleri Samsung Galaxy Watch 7 Serisi Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri Ayşen Sıla 0 Görüntüleme

Samsung, Galaxy Ring’e ek olarak akıllı giyilebilir ürün yelpazesini Galaxy Watch7 ve Galaxy Watch Ultra ile genişletti. Watch Ultra, yalnızca 47mm boyutunda gelirken, Galaxy Watch7 ise geleneksel 40mm ve 44mm seçenekleri sunuyor. Ne yazık ki, bu yıl Klasik model olmaması nedeniyle hiçbir saatin döner çerçevesi yok. Gelin daha yakından bakalım.

Galaxy Watch Ultra ve Sağlam Deneyim

Galaxy Watch Ultra (Watch7 Ultra değil), Samsung’un Apple Watch Ultra serisine bir rakip olarak geliyor ve görünüş olarak birçok ortak noktaya sahip. Samsung’un yastık tasarımı olarak adlandırdığı daha sağlam bir görünüm vaat ediyor. Kare şeklinde bir kasa içinde dairesel bir saat yüzü ve çerçeve bulunuyor. Galaxy Watch Ultra’nın yanında üç düğme bulunuyor ve ortada ekstra işlevsellik sunan bir Hızlı Düğme var.

Galaxy Watch Ultra, yalnızca 47mm boyutunda geliyor ve 1.5 inç 480×480 piksel Super AMOLED ekranı, 3000 nit’e kadar pik parlaklık sunuyor. Ekran, çizilmelere karşı sapphire kristal üstü altında güvenle yer alıyor. Kasa titanyum Grade 4 kullanıyor ve 60.5g ağırlığında.

Galaxy Watch Ultra, su, toz ve darbeye dayanıklılık için 10ATM, IP68 ve MIL-STD-810H sertifikasyonlarına sahip gerçekten sağlam bir ürün. Ayrıca, +55°C ile -20°C arasındaki sıcaklıklara dayanabiliyor ve deniz seviyesinden 9000 metre yüksekliğe ve -500 metre derinliğe kadar dayanıklı olduğu söyleniyor.

Saatin 590mAh pil kapasitesi, birkaç yıl önceki Galaxy Watch5 Pro ile aynı pili sunuyor. Galaxy Watch Ultra’ya Galaxy Watch serisinde uzun bir kullanım ömrü sağlayan pil, Güç Tasarrufu modunda 100 saate kadar ve Egzersiz Güç Tasarrufu modunda 48 saate kadar dayanabiliyor. Galaxy Watch Ultra, yeni Exynos W1000 – 3nm bir çip ve W930’a göre 3 kat daha hızlı CPU ve 2GB RAM ile geliyor. Samsung, yeni çipin %30 daha verimli olduğunu belirtiyor.

Samsung’un yeni saati ayrıca nihayetinde yoğun şehir ortamlarında bile daha hassas izleme için çift frekanslı GPS’yi getiriyor. Galaxy Watch Ultra, 100 spor ve çoklu ders çalışması izleyebiliyor. Watch Ultra, aynı zamanda Fonksiyonel Eşik Güç (FTP) izleme getiriyor. Bu, maksimum bisiklet gücünüzün bir ölçümüne odaklanan bir ölçüm sunuyor.

Koşucular için, gerçek zamanlı olarak mevcut performansınızı geçmişinizle karşılaştırabilen Yarış modu bulunuyor ve bu mod sadece dış mekanda koşu için geçerli olsa da gayet iyi çalışıyor. Galaxy Watch Ultra, AI destekli izleme algoritmaları ve gelişmiş BioActive Sensör ile birlikte geliyor. Yeni bir Uyku Apnesi desteği sayesinde uyku analizi daha iyidir ve yüksek veya düşük kalp atış hızlarına dayanarak bu durumu kontrol ediyor. Kalp atış hızı taraması için yeni saatler atriyal fibrilasyon belirtilerini tespit edebiliyor. EKG ve kan basıncı izleme özelliği ve cilt sıcaklığı sensörü de bulunuyor.

Son olarak, yeni Galaxy Watch Ultra ve Galaxy Watch7, şeker seviyelerinizi izlemek için gelişmiş glikasyon izleme yapabiliyor. Sonuç olarak, metabolik sağlığınız hakkında bilgi sağlamak için biyolojik yaşlanma süreci endeksi olan AGEs Endeksi’ni size sunuyor. Galaxy Watch7 de, tüm bu gelişmiş fitness ve sağlık ölçümlerini taşıyor. Ayrıca, safir kristal camı, yeni BioActive sensörü ve Exynos W1000 5 çekirdekli çip de her iki saatte mevcut.

Ayrıca, 1.3 inç 432×432 Super AMOLED ekranı olan 40mm ve 1.5 inç 480×480 piksel ekranı olan Ultra ile aynı olan 44mm olmak üzere iki boyut seçeneği sunuluyor. Ve Galaxy Watch7, derin dalışa uygun değil, ancak hala 5ATM + IP68 derecelendirme ile toza ve suya dayanıklı olduğunu belirtelim. Watch 7’nin fiyatı 9.999 TL’den başlarken Watch Ultra 43.999 TL fiyat etiketiyle görücüye çıktı.