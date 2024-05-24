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Samsung önümüzdeki Temmuz ayında, Paris’te bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyecek ve bazı beklenen cihazlarını bu etkinlikte tanıtması beklenmekte. Etkinlik kapsamında katlanabilir telefonlardan akıllı saatlere kadar pek çok cihazın görücüye çıkması bekleniyor. Bu cihazlardan biri de Galaxy Watch 7 Ultra akıllı saati. Bahse konu etkinlik öncesinde Samsung Galaxy Watch 7 Ultra tasarımı ortaya çıktı, işte heyecanla beklenen yeni saatin tasarımı ve hakkında bilinen özellikler…

Samsung Galaxy Watch 7 Ultra Tasarımı Ortaya Çıktı

Samsung giyilebilir cihazlarından bu yaz tanıtılması beklenen Galaxy Watch 7 Ultra akıllı saati tasarımının render görüntüleri ortaya çıktı. Bu kapsamda Samsung’un cihazın tasarımını oldukça değiştirdiği görülmekte. Samsung yeni akıllı saati tasarımı karemsi bir görünüme sahip ve kayış tarzında da değişiklik yapılmış. Cihaza üçüncü bir düğme ve daha büyük hoparlörler eklenmiş durumda.

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Paylaştığımız görsellerden de anlaşılacağı üzere Watch 7 Ultra’nın ekran tasarımı hem Galaxy Watch dairesel ekranından hem de Apple Watch’un kare dizaynından esinlenmiş ve karma bir görüntü ortaya çıkmış durumda. Benzersiz bir tasarımla gelecek olan Samsung akıllı saatin yeni tasarımı yuvarlak bir ekran ve onu çevreleyen kare bir çerçeve şeklinde. Çerçevenin mat bir görünüme, dönen bezelin ise parlak bir görünüşe sahip olduğu görülmekte.

Galaxy Watch 7 Ultra’nın ekran büyüklüğü hemen hemen Watch 6 Classic’inki kadar diyebiliriz. Serinin diğer modellerine göre farklılık olarak üçüncü, fiziksel bir düğme yer almakta. Bu düğmenin fonksiyonu kesin olarak bilinmese de Galaxy AI ile ilgili olduğu düşünülmekte. Bunların yanı sıra kayış ve kasanın birbirine uyumlu, kusursuz bir şekilde birleştiği görülmekte. Bu bakımdan oldukça şık göründüğünü söyleyebiliriz.

Galaxy Watch 7 Ultra Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Watch 7 Ultra’da bulunan sensörlerin yan kısmında üst ve alt tarafta iki adet butona benzer bir şey yer almakta ve bu büyük ihtimalle kordonu çıkarmayı kolaylaştıracak. Samsung’un yeni model akıllı saatinde sağlık sensörleri serinin diğer cihazlarından farklı olarak dairesel bir şekilde sıralanmış durumda. Söz konusu saatte göze çarpan bir diğer yenilik ise saattin sol kısmına eklenmiş hoparlör ızgaraları ki bunların diğer modellerinkinden daha büyük olduğunun da altını çizelim.

Galaxy Watch 7 Ultra’nın da aralarında bulunduğu Watch 7 serisinin tanıtımı heyecanla ve merakla beklenmekte. Bu seri diğerlerinden farklı ve daha güçlü bir işlemci ile gelecek. Bunun yanı sıra yüzde 50 oranında daha hızlı bir şekilde şarj olması bekleniyor. Bunların yanı sıra serideki akıllı saatlerin kan şekeri takibi yapabilme özelliği de olacak. Cihazın tanıtımının ise Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde yapılması beklenmekte.