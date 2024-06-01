Samsung Galaxy Watch FE Gün Yüzüne Çıktı!

Uygun fiyatlı bir Samsung Galaxy Watch hakkında geçmişte birçok kez söylenti çıkmıştı. Bu uygun modelin Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 7 serisi ve Galaxy Ring ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Güney Koreli markanın Galaxy Watch’un FE versiyonunu duyurabileceği ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Watch FE, Samsung İngiltere ve Samsung Kuzey Amerika web sitelerinde SM-R861 model numarasıyla gösteriliyor. Bu, yakında piyasaya sürüleceğine işaret ediyor. Dikkat çekici bir şekilde, aynı akıllı saatin TDRA sertifikası ( üzerinden ) Galaxy Watch FE adını doğruladı. Raporlar saatin detaylarını ortaya çıkarmasa da uygun fiyatlı bir model olduğunu gösteriyor.

SM-R861 model numarasına sahip Samsung Galaxy Watch FE de yakın zamanda FCC web sitesinde de görüldü. 5W kablosuz şarj desteğini ortaya çıkardı. Başka bir rapor, yaklaşmakta olan giyilebilir cihazın ABD, Kore ve küresel pazarlarda satışa sunulacağını ortaya koydu.

Uygun fiyatlı bir Galaxy Watch alma şansı artık daha güçlü görünse de Samsung’un buna Galaxy Watch FE mi yoksa Galaxy Watch 4 (2024) adını mı vereceği henüz bilinmiyor.