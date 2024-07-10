Samsung Galaxy Watch Ultra Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy Unpacked etkinliği bugün (10 Temmuz) gerçekleştirildi. Uzun zamandır heyecanla beklenen Samsung’un yeni cihazları bu etkinlikte tanıtıldı. Galaxy Ring, katlanabilir telefon Galaxy Z Fold 6, Galaxy Watch Ultra ve 7 de tanıtılan cihazlar arasında. Etkinliğin en gözde parçalarından biri Galaxy Watch Ultra oldu. Samsung’un bu akıllı saati hem özellikleri hem de tasarımı ile izleyicileri büyüledi. Peki Galaxy Watch Ultra Türkiye fiyatı ve özellikleri ne kadar, bakalım…

Galaxy Watch Ultra Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Samsung bugün (10 Temmuz) düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliği kapsamında Apple Watch Ultra’ya rakip olarak piyasaya sürülecek olan Galaxy Watch Ultra akıllı saatini tanıttı. Muhteşem özelliklere sahip olan Samsung üst seviye akıllı saat, tasarımı ile de göz dolduruyor.

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Saat hakkında en çok merak edilen hususlardan biri de elbette fiyatı. Galaxy Watch Ultra fiyatı 650 dolar olarak açıklandı. Ülkemizde ise fiyat elbette biraz daha farklı. Galaxy Watch Ultra Türkiye fiyatı ise yaklaşık 44 bin TL seviyesinde. Apple Watch Ultra rakibi olacak Galaxy Watch Ultra özelliklerine de bakalım…

Öncelikle Galaxy Watch Ultra’nın tasarımından bahsetmek gerekirse; kasa rengi olarak siyah ve beyaz şeklinde iki farklı renk seçeneği sunduğunu söyleyebiliriz. Kordon kısmında ise turuncudan beyaza kadar pek çok renk opsiyonu mevcut. Farklı kordonları ile tasarımınıza eşsiz dokunuşlar yapabilirsiniz. Saatin ekran kısmı köşeleri yumuşatılmış bir kare tarzında.

Galaxy Watch Ultra Piyasadaki En Dayanıklı Akıllı Saat Olmaya Aday

Grade 4 titanyum materyalden üretilmiş kasa, çizilmelere ve darbelere karşı oldukça dayanıklı. Bu kapsamda, tanıtımda belirtildiği üzere cihaz özellikle ekstrem sporla uğraşanlar için oldukça ideal. Samsung, Watxh Ultra ile dış kullanımda en iyi performansa sahip bir akıllı saat sunmak istediklerini deklare etti. Bu bağlamda Samsung havacılıkta kullanılan standartlarda titanyum malzeme kullanıldığını aktardı.

Galaxy Watch Ultra 10ATM ve IPx8 suya dayanıklılık özelliklerine sahip ayrıca cihazda 810H ve safir cam kullanılmış. Söz konusu cam; Amerika askeri standartları düzeyinde dayanıklı olarak belirtilmekte. Cihaz; 55℃ ve -20℃‘ye ve toza karşı dayanıklı (IP6X) olması hasebiyle zorlu sporlar ve dış ortam şartları için son derece uygun.

Galaxy Watch Ultra Özellikleri

Cihazın diğer özelliklerine batığımızda ise 47 mm’lik AMOLED ekrana sahip olduğunu ve tepe parlaklık noktasının 3000 nite ulaştığını söyleyebiliriz. Bu sayede Galaxy Watch Ultra güneş ışığında dahi kolay kullanım imkanı sunmakta. Bu kapsamda Galaxy Watch Ultra özelliklerini kısa bir şekilde aşağıdaki gibi listeleyebiliriz: