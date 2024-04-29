Bilindiği üzere Samsung 10 Temmuz 2014’te Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyecek ve bazı yeni ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirecek. Bu kapsamda Samsung akıllı yüzük ve Samsung akıllı saat piyasaya çıkacak ürünlerden olacak. Galaxy Watch 7 serisi akıllı saatleri tanıtacağı bilinen Samsung, Watch 7 ve Watch 7 Classic’le beraber bir de modeli daha tanıtacak. Dayanıklılık konusunda iddialı bir saat olacak olan Samsung Galaxy Watch Ultra yakında piyasaya çıkacak. İşte detaylar…

Samsung Galaxy Watch Ultra Yakında Piyasaya Çıkıyor

Teknoloji devi, Güney Koreli Samsung önümüzdeki Temmuz ayında bir etkinlik düzenleyerek bazı yeni cihazların tanıtımını gerçekleştirecek. Galaxy Watch 7 serisinin tanıtılacağı Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 7 ve Watch 7 Classic modellerinin yanı sıra bir de farklı bir model akıllı saatin olacağı söylenmekte.

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Söz konusu üçüncü akıllı saat modelinin Galaxy Watch 7 Pro olması beklenmekteydi fakat gelen yeni bilgilere göre bu model Galaxy Watch Ultra şeklinde adlandırılmış olabilir. Bahse konu model bölgelere göre farklı sertifika numaralarına sahip. Cihaz Kore’de SM-L705N, ABD’de SM-L705U model numarası ve küresel piyasada ise SM-L705F model numarası ile tanınmakta.

Galaxy Watch Ultra Özellikleri

Temmuz ayında tanıtılacak olan Samsung akıllı saati Galaxy Watch Ultra özellikleri henüz tam olarak bilinmiyor. Bununla birlikte Watch Ultra’nın serinin en üst modeli olması bekleniyor. Daha dayanıklı ve sağlam bir yapıda olacağı bilinen Watch Ultra’nın gelişmiş sensörlere de sahip olacağı söylenmekte. Bu sayede cihazın daha doğru ölçümler yapabileceğini söylemek mümkün.

Bunların dışında Samsung’un en iyi akıllı saatlerinden biri olacak olan Watch Ultra’nın özelliklerinin tamamını öğrenmek için 10 Temmuz’da yapılacak olan Galaxy Unpacked etkinliğini beklemek gerekecek. Premium bir ürün olarak piyasaya sürülecek olan cihazın pil ömrünün de daha uzun olması da beklenmekte.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi etkinlikte tanıtılacak olan bir diğer model de Galaxy Watch 7 olacak. Geçtiğimiz günlerde de bahse konu model hakkında önemli bir detay ortaya çıkmıştı. Sızan bilgilere göre Galaxy Watch 7 kan şekeri ölçme özelliğine sahip olacak. Aslında yalnızca Watch 7’nin değil tüm seride bu özelliğin olması beklenmekte.

Samsung’un ürettiği giyilebilir cihazlar ile noninvaziv kan şekeri takibi sağlama özelliği üzerinde çalışmakta olduğu ve bu alanda büyük yatırımlar yaptığı da gelen duyumlar arasında yer alıyor. Üzerinde çalıştığı kan şekeri takibi yapma özelliğini marka, Galaxy Watch 7 serisine eklemiş bulunuyor. Henüz seri hakkında fazla bilgiye sahip olmasak da kısa süre sonra tanıtımla birlikte tüm merak edilenlerin cevaplanması bekleniyor.