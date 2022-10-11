Samsung, Galaxy Watch4 serisine bir güncelleme getiriyor

Samsung, Galaxy Watch4 giyilebilir cihazlar için yeni bir güncelleme yayınladı. Esas olarak sistem kararlılığı ile ilgili küçük düzeltmelerle birlikte gelir, ancak yeni bir güvenlik yaması içermez. Donanım yazılımı sürümü R8xxXXU1GVI3 ile 185 MB boyutundadır.

Güncelleme, ilk olarak Güney Kore’deki cihazlara gelmeye başladı ve diğer ülkelere de yavaş yavaş yansıyacaktır.

Güncelleme günlüğü, güvenlik düzeltme ekinin tıpkı geçen ayki güncelleme gibi Ağustos 2022 tarihli olduğunu ortaya koyuyor. Hem Galaxy Watch4 hem de Galaxy Watch4 Classic çeşitlerini kapsıyor ve kullanıcılar artık bağlı akıllı telefonlarında herhangi bir zamanda bir bildirim almalılar.

Yeni saat yüzleri, iyileştirilmiş bildirimler, gelişmiş bir yerleşik klavye ve alarmları ayarlamak için daha fazla seçenek içeren en son OneUI 4.5 dahil olmak üzere, 2021 giyilebilir cihazlarda Eylül ayının başlarında zaten büyük değişiklikler yapıldı.