Samsung Galaxy Z Flip 4 İnceleme

Samsung Galaxy Z Flip 4, Koreli markanın fütüristik bir katlanabilir ekranı retro çekicilikle bir araya getirerek kapaklı telefonu yeniden yaratmaya yönelik en son girişimi oldu.

Bugün, Galaxy Z Flip 3‘e çok benzeyen ancak daha iyi olan Samsung Galaxy Z Flip 4‘ü keşfedeceğiz. Ancak yeni Z Flip 4, Z Flip 3‘e göre çok fazla yenilik vaat etmiyor. Yine de tüm detaylarına gelin birlikte göz atalım.

Tasarım

İki arka kamera sensörünü ve harici kapak ekranını barındıran arka üst kenarı boyunca siyah bir ‘vizör‘ ile tanıdık düz kenarlı bir görünüme sahip. Arka kısmın geri kalanı, renk uyumlu bir Armor Alüminyum çerçeveye yerleştirilmiş Gorilla Glass Victus Plus‘tan oluşuyor. Lansman renkleri Grafit, Pembe Altın, Bora Moru ve Mavi‘nin yanı sıra Bespoke Edition’ı alırsanız belirli pazarlarda hem arka renkleri hem de çerçeve yüzeylerini karıştırıp eşleştirme özelliğini içeriyor.

Nesiller arasındaki ince bir değişiklik, Flip 3’te hafif dokulu olan çerçevenin artık son derece cilalı olması, arka camın (‘vizör’ bölümünün dışında) parlak yerine dağınık olmasından kaynaklanıyor. Daha klas bir görünüm sağlıyor ve parmak izlerini görme olasılığınızın daha düşük olduğu anlamına geliyor – bu nedenle hoş bir değişiklik diyebiliriz.

Galaxy Z Flip serisi gibi kapaklı katlanabilir ürünler, kompakt telefonun farklı bir türü olarak çalışıyor. Flip 4, kolay bir şekilde cebin tepesinden dışarı çıkmıyor, ancak anlaşılır bir şekilde biraz daha kalın (en kalın noktasında 17.1 mm); bu nedenle küçük form faktörünün değeri, onu nerede saklayacağınıza bağlı.

Ekran

Flip 3 gibi, 1Hz’e kadar ölçeklenebilen hoş bir 120Hz yenileme hızına sahip olan Samsung Galaxy Z Flip 4’ü açtığınızda 6,7 ​​inç Full HD+ (2640 x 1080) ‘Dinamik AMOLED 2X’ panel bulacaksınız. Çözünürlük için görsel kalite harika. Kırışıklık, önden bakıldığında görülmüyor ve yine de fark edilebilir olmasına rağmen, bir parmağın altında zar zor hissediliyor, bu da kullanılabilirliği neredeyse herhangi bir geleneksel akıllı telefondaki kadar iyi hale getiriyor; kesinlikle alışılmamış bir 22:9 en boy oranına sahip olsa da.

Şekli, biraz daha sık iki elle kullanım gerektiriyor, ancak aynı zamanda, bölünmüş ekran çoklu görevlere ve ultra geniş ekran oyun veya video oynatmanın keyfini çıkarmaya yarıyor.

Bu ana ekran ayrıca Samsung’un UTG (ultra-ince cam) 2.0’ın yeni bir sürümü ile korunuyoır. Şirket, öncekinden %20 daha güçlü olduğunu ve tasarım bölümünde belirtildiği gibi şaşırtıcı bir yeterlilikle çizikleri uzaklaştırdığını iddia ediyor.

2021 Galaxy Z Flip 3’te nesiller arasında büyütülen dış kapak ekranı, Flip 4’e taşınmış gibi görünüyor; öncekiyle aynı 1,9 inçlik Süper AMOLED panele, ayrıca aynı 260 x 512 çözünürlüğe ve 60 Hz yenileme hızına sahip.

Teknik Özellikler ve Donanım

Samsung, Z Flip 4’ü en yeni Snapdragon 8+ Gen 1 ile donattı. Sadece 8GB RAM ile sınırlı olması biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Bu, telefonun daha zorlu görevler sırasında biraz ısındığı ve performansın en hızlının biraz gerisinde kaldığı anlamına geliyor. 8+ Gen 1 telefonlar, ancak bu tam olarak ileri düzey kullanıcılara yönelik bir cihaz değil.

128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri, yeni bir 512 GB depolama seçeneğiyle birlikte geri dönüyor. Yalnızca genişletilebilir bir microSD kart seçeneği olmadığı için daha yüksek seçeneklerden birini düşünmek isteyebilirsiniz.

Bağlantı ve diğer özellikler beklediğiniz gibi; ABD’de mmWave dahil, NFC, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 ile birlikte 5G destekleniyor. Yüz tanıma kilidi, tek bir selfie kamerası kullanılarak kullanılabilir veya ekrana yerleşik olmak yerine güç düğmesinde yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı ile parmak izinizi kullanabilirsiniz.

Kamera

Samsung’un %65 daha parlak olduğunu söylediği 12 MP ana sensör ile Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Flip 3 üzerinde marjinal yükseltmeler yaptı. 12 MP ultra geniş kamera, 10 MP dahili selfie kamerası ile aynı. Ve testlere göre, yazılım da pek değişmemiş gibi görünüyor. Ama gece modu kesinlikle farklı.

Şaşırtıcı bir şekilde, bu yeni ana sensör, düşük ışık koşullarında fotoğraf çekerken kendini gösteriyor. Fotoğraflar güzel ayrıntılara sahip ve yakınlaştırmadığınız sürece çok fazla görüntü farklılığı olmuyor. Flip 4’ün özel bir telefoto kamerası yok ve bu, görüntünün dağılmaya başladığı nokta olan dijital zooma kaldığınız anlamına geliyor.

B sınıfı kameralara sahip olmasına rağmen, Flip 4 size herhangi bir telefondan daha çok yönlü kamera kurulumlarından birini vaat ediyor. Katlanıp konumunu tutabilmesi, telefonu neredeyse her yere koyabileceğiniz ve birçok farklı açıda konumlandırabileceğiniz anlamına geliyor.

Telefonun Artı ve Eksileri

Artıları

+Daha büyük pil ve daha hızlı şarj

+Mükemmel uzun vadeli yazılım desteği

+Etkileyici kompakt tasarım

+Mükemmel performans

Eksileri

-Ara sıra kamera tutarsızlıkları

-Küçük yükseltmeler

-Pil ömrü yetersiz

-Yüksek fiyat

Alınır Mı?

Mevcut en iyi kapaklı katlanabilir bir telefon istiyorsanız alın;

Tasarım, fiyat, işlevsellik: Z Flip 4’ün güçlü yanlarının ortak etkisi, onu şu anda katlanabilir bir kapaktan sonra gelenler için bariz bir seçim haline getiriyor.

Selfie çekmeyi seviyorsanız alın;

Telefonun kompakt boyutu ve telefonun ana sensörleriyle çekim yapabilme özelliğiyle birleşen harici Kapak Ekranı, bu telefonu selfie’ler için piyasadaki en iyi akıllı telefonlardan biri haline getiriyor.

Kompakt bir telefon istiyorsanız alın;

Galaxy Z Flip 4’ün göze çarpan form faktörü, onu pazarda kompakt bir telefon için büyük bir ekrandan ödün vermek istemeyen kişiler için harika bir seçenek haline getiriyor.