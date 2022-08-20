Samsung Galaxy Z Fold 4 İnceleme

Katlanabilir telefonlarda inceliğin esas alındığı bir döneme giriyoruz. Nitekim Samsung Galaxy Z Fold 4 ile Samsung, türü yeniden icat etmeye veya tasarımını kökten değiştirmeye çalışmadı. Bunun yerine bu yeni Z telefon, Z Fold 3 üzerinde bir dizi küçük ama hoş tasarım geliştirmesinin yanı sıra yeni bir işlemci ve iyi bir kamera sistemi vaat ediyor.

Tüm bunlar, bir önceki modelden daha hafif ve daha ince olan ve genellikle içinde geniş, esnek bir 7,6 inç ekran barındıran Android 12 telefon olarak hizmet etmek için katkı sağlıyor. Biz de bu yazımızda Samsung’un yüksek fiyatla piyasaya sürdüğü yeni katlanabilir telefonunu ele alıyoruz. O halde gelin başlayalım.

Samsung Galaxy Z Fold 4’ün Tasarımı

Tasarım kısmında Samsung, tamamen Z Fold 3’ten farklı bir yapı sergilemiyor. Bununla birlikte, aslında bazıları çerçevenin altına gizlenmişken bazıları açıkça görebileceğiniz birçok küçük yapı ve tasarım farklılığı var. Örneğin katlanmış cihaz hala 67,1 mm genişliğinde. Ancak ürünün şekli, belirli açılardan menteşe daha az fark edilecek şekilde değişti.

Telefon 155.1 mm uzunluğunda ve Z Fold 3’ten neredeyse 3 mm daha kısa. Bu, cihaza önceki Fold’ların tuhaf görünümlü dikdörtgen şeklinden ziyade daha geleneksel bir telefon şekli veriyor.

Daha da önemlisi, telefon artık daha ince ve daha hafif bir cihaz haline geldi. Galaxy Z Fold 3’ün 6,4 mm kalınlığı (açıldığında) yerine, masa modu artık sadece 6,3 mm kalınlığında. Bu çok büyük bir fark değil, aynı zamanda ağırlığı 263 grama düşürerek Galaxy Z Fold 3’ten sekiz gram daha hafif.

Düğmeler, bir akıllı telefon için standart, ancak katlanır tasarım, yerleşimin tipik olmadığı anlamına geliyor. Üst kenarda SIM yuvası, bir kenarda hoparlör ve mikrofon delikleri, altta hoparlör ızgarası, mikrofon deliği ve USB-C bağlantı noktası ve diğer kenarda ses seviyesi düğmesi ve iki katına çıkan güç ve uyku düğmesi bulunuyor. Oldukça iyi çalışan parmak izi sensörü var. Telefon ayrıca yüz kimliği biyometrisini de destekliyor, ancak diğer yöntemlerden daha az güvenli olduğunu belirtmekte fayda var.

Katlandığında, Galaxy Z Fold 4, diğer Android telefonların çoğuna kıyasla ele biraz kalın ve ağır gelebilir. Yine de rahatsız edici değil. Yeniden tasarlanmış menteşe burada gerçek bir vurgu. Artık katlandığında telefonun yanından dışarı çıkmıyor. Bunun yerine, dişlileri daha düz bir mekanik tasarım lehine fırlatan yeni bir menteşe tasarımı sayesinde çerçeveyi kucaklıyor. Harika görünüyor ve en azından telefonu kullandığımız süre boyunca sorunsuz çalışıyor.

Telefon IPX8 dereceli, yani bir metre suda 30 dakika dayanabilir, ancak menteşe mekaniği nedeniyle toza dayanıklı değil.

Samsung Galaxy Z Fold 4’ün Ekranı

Z Fold 4’te bulunan 2176 x 1812 çözünürlüğe sahip 7.6 inç Dinamik AMOLED ekran; çoğunlukla güncellenen tasarımdan kaynaklanan nominal bir değişiklik. Ayrıca 1 ila 120 Hz arasında yenileme hızını da destekliyor. Aralığın düşük ucu, gerekmediğinde ekranı yenilemeyerek pil ömründen tasarruf etmek için kullanışlı, üst uç ise daha akıcı oyun ve video eylemi anlamına geliyor.

Bu ekranın belirleyici özelliği, elbette, katlanabilir olması ve Samsung’un burada bazı yeniden mühendislik çalışmaları yapmış. Samsung, güçlendirilmiş ultra ince esnek camın altında, telefonun daha ince ve hafif olmasına yardımcı olan metal bir plakayı çıkarmış ve yerine güçlü bir ağ takmış. Ekran karardığında ortaya çıkıyor ve parmağınızı ekranda gezdirirseniz bunu siz de hissedeceksiniz.

Bu ana ekranda bir kamera var, ancak genellikle telefonun açıp kapatabileceği küçük bir piksel diski tarafından gizleniyor. Kamerayı kullanma zamanı geldiğinde, ışıklı bir halka ile vurgulanan delik aniden beliriyor. Kırışıklık gibi, genellikle aydınlatılmadığında bu küçük daireyi fark etmezsiniz bile, ancak bazı daha parlak görüntülerde ve sahnelerde görülebilir.

Kapak ekranından bahsedecek olursak hala 2316 x 904 çözünürlüğe sahip 6,2 inç Dinamik AMOLED ekran (Z Fold 3’ün 2268 x 832’sine kıyasla), ancak şimdi Galaxy Z Fold 3‘ün kapak ekranından 2,7 mm daha geniş. Oranı, bu durumda 48Hz ila 120Hz arasında.

Yeni, daha büyük boyutlar sayesinde, bu artık gerçekten kullanışlı bir ekran. Çoklu görev için uygun değil, ancak e-posta, web’de gezinme, sohbet uygulamaları, sosyal medya ve arkadaki kamera dizisi için bir vizör olarak son derece iyi.

Samsung Galaxy Z Fold 4’ün Kamerası

Galaxy S21‘in kamerasını alan Samsung Galaxy Z Fold 3‘te olduğu gibi, Z Fold 4 de ana kamera kısmını Galaxy S22‘den alıyor. Altında aynı sensörlere sahip (burada biraz daha güçlü bir işlemci tarafından desteklenseler de) ve aynı lensler var.

Ayrıca kapak ekranında bir selfie kamerası ve geniş ana ekranın altında düşük kaliteli bir selfie kamerası var.

İşte kameraların tam listesi:

123 derecelik görüş alanı F2.2 ile 12 MP ultra geniş

50MP Geniş F1.8

10 MP telefoto F2.4

Kapak: 10 MP F.2.2

Ana ekran: 4MP F1.8

Işık toplama yetenekleri olağanüstü, renkler patlıyor (belki biraz fazla) ve portre modu mükemmel. 3x optik zoom etkili ve dijital asistan Space Zoom‘da oldukça iyi.

Düşük ışık ve gece fotoğrafçılığı da etkileyici.

Bununla birlikte, 40.000 liralık katlanır telefonunuzun Samsung’un sunduğu en iyi kameralara sahip olmadığını düşündüğünüzde hafif bir hayal kırıklığı ortaya çıkıyor. En iyi kameralar Samsung Galaxy S22 Ultra‘da yer alıyor. Yani burada 108MP ana kamera veya 10x optik zoom yok ve Space Zoom 30x ile öne çıkıyor.

Kapak ekranındaki selfie kamerası iyi ve ana ekrandaki kamera bakıma elverişli olmaktan daha iyi – bunu fotoğraflar için ve bir Google Meet oturumunda kullandık.

8K 60 fps’ye kadar çok sayıda video kayıt seçeneği var, ancak bu yalnızca onu görüntülemek için iyi bir 8K TV‘niz varsa kullanışlı. 4K video harika görünüyor ve ağır çekimde de kayıt yapabilirsiniz.

Kamera uygulaması, deklanşör hızı ve beyaz dengesi gibi ayarları kontrol etmenizi sağlayan Pro Modu da dahil olmak üzere çok çeşitli çekim seçeneklerine hızlı erişim sağlıyor.

Samsung Galaxy Z Fold 4’ün Performansı ve Yazılımı

Samsung, önemli One UI özelliklerini ve uygulamalarını Fold deneyimine entegre etme konusunda mükemmel bir iş çıkarırken, bunları gerçekten istediğiniz stok Android Google uygulamalarının dışında tutuyor.

Ancak kapak ekranı ve ana esnek ekran arasındaki zahmetsiz geçişten özellikle etkilendik. Telefon ekranları anında değiştiriyor, böylece aynı uygulamayı yeniden yüklenmesini beklemeden ana ve kapak ekranları arasında taşıyabilirsiniz. Kapak ekranlı normal bir telefon, ana ekranlı bir tablet veya ekranı 90 derecelik bir açıyla katlarsanız arada bir şey gibi çalışıyor.

Galaxy Z Fold 4, 90 derecelik bir açıyla bükülüp bükülmediğini biliyor ve Word gibi bir uygulamadaysanız, bölünmüş klavyeyi ekranın alt yarısına yerleştiriyor. Kusursuz bir deneyim değil, çünkü kırışıklara dokunmaktan en iyi şekilde kaçınılır, ancak işe yarıyor. Çok küçük bir Android dizüstü bilgisayar kullanmaktan farklı değil. Uygulama yuvası, yalnızca uygulamaları sürükleyip bırakmanıza ve sık kullandığınızları yuvada tutmanıza izin vermekle kalmıyor, aynı zamanda uygulama gruplarını hatırlayabilir ve bir dokunuşla bunlara anında erişmenize ve yeniden açmanıza olanak tanıyor. Çok iyi.

Samsung Galaxy Z Fold 4, Samsung’un S Pen’ini destekliyor, ancak herhangi bir S Pen desteği taşımıyor. S22 Ultra S Pen‘i test edip ekrana dokunduğumuzda, Z Fold 4 anında tanıdı, ancak daha sonra yalnızca Z Fold ekranı için özel olarak tasarlanmış S Pen‘leri kullanabileceğinizi söyleyen oldukça korkutucu bir mesaj verdi.

Samsung Galaxy Z Fold 4’ün Pil Ömrü

Galaxy Z Fold 4 ile video konferans görüşmelerinden kelime işlemeye, oyun oynamaya, video düzenlemeye, Netflix şovlarını izlemeye kadar her şeyi yaparak ve bazen tüm bunları aynı anda yaparak çok yoğun bir gün geçirdik.

Ayrıca pil ömrünün beklenenden biraz daha hızlı tükendiğini de izledik. 4.400 mAh’de bu küçük bir pil değil, aynı anda olmasa da iki ekrana güç verme işini yapması gerekiyor.

Pil yaklaşık 13 saat dayandı, bu oldukça iyi, ancak daha fazlasını görmek isterdik. Yine de, bu kadar ileri gitmek, muhtemelen 8 Plus Gen 1’in güç yönetimi yeteneklerinin bir kanıtı da diyebiliriz.

Telefon hızlı kablolu ve kablosuz şarjı destekliyor ve bir noktada gücün %30’unu sadece 15 dakikada geri ekledik (dahil olmayan bir Samsung 65W şarj cihazı kullanarak). Telefon ayrıca kablosuz güç paylaşımı görevlerini de yerine getirebiliyor; ancak bunu Galaxy S22 ile değil, yalnızca Samsung Galaxy Buds 2 Pro ile çalıştırabildik.

Bunun bir 5G telefon olduğunu unutmayalım. Modelimiz iyi 5G kapsama alanına sahip, ancak hız, beklediğiniz gibi, haritanın her yerindeydi. Yine de trenle eve dönerken HD kalitesinde Netflix yayını yapmak yeterince iyiydi.

Samsung Galaxy Z Fold 4 Teknik Özellikleri

Ana ekran : 7.6 inç, 2176 x 1812, 120Hz

: 7.6 inç, 2176 x 1812, 120Hz İkinci ekran : 6.2 inç, 2316 x 904, 120Hz, Gorilla Glass Victus+

: 6.2 inç, 2316 x 904, 120Hz, Gorilla Glass Victus+ İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Depolama : 256GB / 512GB / 1TB

: 256GB / 512GB / 1TB Bellek : 12GB RAM

: 12GB RAM Kamera : 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş, 10MP 3x telefoto, 10MP dış selfie, 4MP iç selfie ekran altı kamera

: 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş, 10MP 3x telefoto, 10MP dış selfie, 4MP iç selfie ekran altı kamera Batarya : 4400 mAh, 25w kablolu, 15w kablosuz

: 4400 mAh, 25w kablolu, 15w kablosuz Diğer : NFC, parmak izi sensörü, eSIM, S Pen desteği, IPx8

: NFC, parmak izi sensörü, eSIM, S Pen desteği, IPx8 Boyut : 155.1 x 67.1 x 15.8 mm (kapalı), 155.1 x 130.1 x 6.3 mm (açık)

: 155.1 x 67.1 x 15.8 mm (kapalı), 155.1 x 130.1 x 6.3 mm (açık) Ağırlık: 263 gram

Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Fold 4 Karşılaştırması

– Galaxy Z Fold 3 Galaxy Z Fold 4 Ana Ekran 7.6 inç AMOLED, 120Hz, 2208 x 1768, 374ppi, Katlanabilir ekran koruması 7.6 inç AMOLED, 120Hz, 2176 x 1812, Katlanabilir ekran koruması Kapak Ekranı 6.2 inç AMOLED, 120Hz, 2268 x 832, 387ppi, Gorilla Glass Victus 6.2 inç Dinamik AMOLED, 120Hz, 2316 x 904, Gorilla Glass Victus Plus İşlemci Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Bellek 12GB RAM 12GB RAM Depolama 256GB / 512GB, UFS 3.1 256GB / 512GB / 1TB, UFS 3.1 Batarya 4400 mAh, 25w kablolu şarj, 10w kablosuz şarj, 4.5w ters şarj, Kutudan şarj adaptörü çıkmıyor 4400 mAh, 25w kablolu şarj, Fast wireless charging 2.0, Wireless PowerShare, Kutudan şarj adaptörü çıkmıyor Kamera (dış) Arka: 12MP geniş, 12MP ultra geniş, 12MP telefoto (2x zoom)Ön: 10MP Arka: 50MP geniş, 12MP ultra geniş, 10MP telefoto (3x zoom)Ön: 10MP Kamera (iç) 4MP 4MP Biyometrik Yanda parmak izi okuyucu Yanda parmak izi okuyucu Yazılım Android 11, One UI Android 12, One UI 4.1 Boyut 158.2 x 67.1 x 16mm (kapalı)158.2 x 128.1 x 6.4mm (açık) 155.1 x 67.1 x 15.8mm (kapalı)155.1 x 130.1 x 6.3mm (açık) Ağırlık 271 gram 263 gram

Değerlendirme ve Sonuç

Öznitellikler Notlar Değerlendirme Tasarım Smasung, harika ve hala gelişmekte olan katlanabilir bir tasarım kullandı. 4.5/5 Ekran Kapak ekranı daha büyük ve daha iyi ve ana ekran hala belirgin menteşeye rağmen harika. 4/5 Performans Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, güçlü bir mobil işlemci. 5/5 Kamera Harika bir arka kamera dizisi ve kapakta ortalamanın üzerinde bir kamera var. 4/5 Pil Pil Galazy Z Fold 4 için biraz küçük. 3.5/5 Yazılım Samsung, tablet tarzı işlemleri destekleyerek bu kısımda güzel işler yaptı. 4/5 Fiyat Özelliklerine göre pahalı bir telefon olsa da iyi bir fiyat performans seçeneği olabilir. 4/5

Artıları

+ Etkileyici ana ve kapak ekranları

Etkileyici ana ve kapak ekranları + Çoklu görev için optimize edilmiş olması

Çoklu görev için optimize edilmiş olması + Akıllıca gizlenmiş selfie kamerası

Eksileri

– Kameralar Samsung’un en iyi kamerası değil

Kameralar Samsung’un en iyi kamerası değil – Kırışıklık hala fark ediliyor

Kırışıklık hala fark ediliyor – Oldukça pahalı ve pil konusunda cömert değil

Alınır Mı ?

Samsung Galaxy Z Fold 4, çok fonksiyonlu ve oldukça şık bir telefon. Üstelik mini bir tablet ve klavye işlemi gören harika bir yazılımı da beraberinde getiriyor. İnce bir tasarımın yanı sıra, bu dönemin en iyisi bir işlemciye sahip. Kamera kısmında biraz sınıfta kalsa da fiyatı oldukça yüksek ve son derece kullanışlı. Şık, pahalı ve donanımsal açıdan bir telefon isteyen birileri için birebir.