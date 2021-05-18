Samsung, İlk DDR5 Entegre PMIC’sini Tanıttı!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, akıllı telefon veya tablet bilgisayar pazarı dışında da birçok alanda üretimlerde gerçekleştirmeye devam ediyor. Bugün Samsung Semiconductor tarafından paylaşılan bilgilere göre şirketin yeni DDR5 çift sıralı bellek modüllerine entegre güç yönetimi IC yani PMIC‘lerini açıklayarak farklı bir boyuta taşıdı.

Yeni PMIC güç yönetimi çözümleri şöyle adlandırılıyor; S2FPD01, S2FPD02 ve S2FPC01. Şirket S2FPD02 ve S2FPC01 çözümlerinin daha çok ağır işler yapan veri merkezleri, analitik işlemler, makine ve derin öğrenme gibi yoğun işlerde kullanılan sunucular için oluşturulduğunu dile getiriyor. S2FPD01 ise düşük işlemler için tasarlanmış bir güç yönetim çözümü olarak karşımıza çıkıyor. Yani S2FPD02 gibi yüskek yoğunluklu işlemler için uygun değil.





S2FPC01‘e baktığımızda ise, bu çözüm daha tüketici sınıfı için tasarlanmış durumda. Yani masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılmak için oluşturulmuş. S2FPC01 PMIC, 90 nm‘lik bir üretim sürecinden geçerek ufak boyutuyla yüksek performans gösteriyor. Bu yeni DDR5 PMIC‘lerin, DRAM neslinden farkı anakarta değilde tamamiyle belleğin kendisine entegre edilmesi oluyor.

Bu sayede gelişmiş bir sinyal bütünlüğü, daha güvenilir ve sürdürülebilir performans, yüksek verimli hibrit sürücüsü, çift fazlı buck kontrolü gibi önceki nesilden daha fazla avantajı sağlanmış oluyor. Belleğin kendisine entegre edilmiş olan bu yeni nesil güç yönetim çözümlerinin henüz resmi olarak fiyatları açıklanmadı. Ancak ilerleyen günlerde ne zaman satışa çıkacağı ve fiyat bilgisinin ne olacağı gün yüzüne çıkacaktır.