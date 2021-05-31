Samsung, iPad’ler İçin OLED Ekran Üretebilir!

Bilindiği üzere günlerdir sızıntıları yapılan Samsung‘un Apple‘a ekran panelleri üreteceği haberi bugün ilk olarak iPhone 13 modelleri ile doğrulanmış oldu. Samsung Display‘in bu yıl çıkacak olan iPhone 13 serisine yeni 120 Hz LTPO OLED ekran panelleri üreteceği bildiriliyor. Ancak bu habere ek olarak bir de şirketin gelecek yıl piyasaya sunulması beklenen iPad modelleri içinde OLED paneller üreteceği konuşuluyor.

Apple‘ın Güney Kore’li şirket ile anlaşmaya varmak istediği şuan için sızıntılar arasında yer alıyor. ETNews tarafından paylaşılan bu habere göre Apple‘ın önümüzdeki yıl bazı iPad modellerine LCD ve mini-LED ekranlar yerine OLED paneller kullanacağı dile getiriliyor. Bu panellerin tedarikçisi olarak ise Samsung Display olarak görülüyor.

Samsung Display, şuanda Apple’ın Macbook‘larındaki Touch Bar, iPhone‘lar gibi birçok cihazına OLED ekran tedariği sağlıyor. Analistlere göre Apple‘ın bu ve önümüzdeki yıl da Samsung Display‘den vazgeçmeyeceği söyleniyor. Gelecek yıl çıkacak olan yeni iPad‘lerde de OLED ekran olması kullanıcıları şimdiden memnun etmeye başlamış durumda. Çünkü OLED paneller daha iyi kalite ve daha iyi bir pil performansı sunuyor.

Tabi bir diğer kaynakta Apple‘ın gelecek yıl iPad modelleri için kullanacağı OLED panel tedariğini LG‘ye vereceği yer alıyor. Ancak en sağlam kaynaklarda bu işin Samsung Display ile yapacağı ifade ediliyor. Apple önümüzdeki yıl sunacağı iPad‘lerde OLED ekran kullanarak piksellerde meydana gelen çiçeklenme sorununu ortadan kaldıracak. Ayrıca bununla birlikte 2023 yılında da piyasaya çıkacak olan iPad modellerinde de bu OLED ekranların kullanılması bekleniyor.